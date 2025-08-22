Дефіцит фінансування виробництва дронів становить $6 млрд — Зеленський Сьогодні 16:47

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить 6 мільярдів доларів.

Про це глава держави повідомив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами.

«Найближчим часом нам треба закрити дефіцит (фінансування виробництва дронів — ред.). Ми вже про це говорили. Це не секрет, це понад 6 млрд (доларів), ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів», — зазначив Зеленський.

За його словами, росіяни збільшують кількість застосування дронів.

«У нас все є для протидії, і (тому) важливе фінансування», — зауважив Президент.

Він також наголосив, що сьогодні дрони — це зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців.

Довідка Finance.ua:

в Україні анонсували запуск нових грантових програм на виробництво вибухових речовин, ракет і дронів. Також уряд планує запустити грантову програму на виробництво автономних дронів;

міністр оборони України Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї;

Financial Times повідомляв, що Україна планує придбати американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з росією.

