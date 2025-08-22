Дефіцит фінансування виробництва дронів становить $6 млрд — Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дефіцит фінансування виробництва дронів становить $6 млрд — Зеленський

38
Фото: armyinform.com.ua
Фото: armyinform.com.ua
Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить 6 мільярдів доларів.
Про це глава держави повідомив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами.
«Найближчим часом нам треба закрити дефіцит (фінансування виробництва дронів — ред.). Ми вже про це говорили. Це не секрет, це понад 6 млрд (доларів), ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів», — зазначив Зеленський.
Читайте також
За його словами, росіяни збільшують кількість застосування дронів.
«У нас все є для протидії, і (тому) важливе фінансування», — зауважив Президент.
Він також наголосив, що сьогодні дрони — це зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні анонсували запуск нових грантових програм на виробництво вибухових речовин, ракет і дронів. Також уряд планує запустити грантову програму на виробництво автономних дронів;
  • міністр оборони України Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї;
  • Financial Times повідомляв, що Україна планує придбати американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з росією.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems