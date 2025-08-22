291,5 млн грн: загальна вартість оренди державного та комунального майна на Прозорро. Продажі за 5 років — Finance.ua

291,5 млн грн: загальна вартість оренди державного та комунального майна на Прозорро. Продажі за 5 років Сьогодні 17:44 — Особисті фінанси

За п’ять років в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі відбулося майже 46 тисяч онлайн-аукціонів з оренди державного та комунального майна на майже 291,6 млн грн.

Це загальна сума встановленої орендної плати за підсумками торгів. ЇЇ переможці мають сплачувати щомісячно або за годину користування майном протягом визначеного періоду оренди.

Від запуску орендних торгів через Прозорро. Продажі системою скористалися 4,3 тис. організаторів: це центральні органи виконавчої влади, державні підприємства та товариства, громади.

Кожен 2-ий з 3-ох аукціонів з оренди державного та комунального майна, що відбувся в системі, оголосили громади. Найбільше комунальних активів передали в оренду на Київщині — 4,7 тис. успішних торгів. Серед трійки найактивніших також Дніпропетровська та Львівська області: майже 3,2 тис. та 2,1 тис. закритих угод відповідно.

Від 2020 року за право орендувати державні та комунальні активи позмагалися 51,6 тис. учасників. За результатами торгів вартість оренди державного та комунального майна зросла в півтора раза.

Найактивніше конкурували за місце для розміщення торговельного кіоску або павільйону у Києві. В результаті 30 учасників підняли вартість оренди в шість разів — до майже 56 тис. грн на місяць.

Найдорожчими лотами за увесь час реформи стали:

оренда приміщень у Міжнародному аеропорту «Львів» — понад 3,7 млн грн на місяць,

складський майданчик причалів на Одещині — 2,5 млн грн на місяць,

майно Одеського комбінату хлібопродуктів — майже 2 млн грн на місяць.

«Оренда державного та комунального майна — це ринок, що дозволяє державі та громадам ефективно управляти своїми активами, залишаючи їх у своїй власності. Онлайн-аукціони з оренди вже протягом п’яти років забезпечують організаторам додаткові надходження до бюджетів. Попри воєнний стан попит на оренду не зменшується, і від початку повномасштабного вторгнення в системі відбулося майже 24 тис. аукціонів на майже 161 млн грн», — зазначив СЕО Прозорро. Продажі Сергій Бут.

