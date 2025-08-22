«Нова пошта» показала графік роботи на День Незалежності України — Finance.ua

«Нова пошта» показала графік роботи на День Незалежності України
«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на 24 серпня, День Незалежності України.
24 серпня відділення працюватимуть у звичайному режимі.
Тому клієнти компанії можуть планувати свої відправлення та отримання посилок без змін у графіку.
З 13 серпня 2025 рокуповинні набути чинності нові умови користування сервісом NP Shopping, а саме — буде запроваджена нова послуга, що передбачає автоматичне оформлення незареєстрованого відправлення. Про це повідомили в «Новій Пошті».
Вартість послуги становить 1 долар (у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку на момент нарахування).
Довідка Finance.ua:
- У соцмережах та ЗМІ останнім часом з’являється інформація про нібито обмеження на відправлення посилок із післяплатою через «Нову пошту». У компанії заявили, що не вводять жодних обмежень на кількість відправлень або отриманих посилок.
- Нагадаємо, компанія відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві. Щодня він обробляє понад 1000 відправлень. Працює хаб 24/7, і забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.
