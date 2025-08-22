«Нова пошта» показала графік роботи на День Незалежності України — Finance.ua

«Нова пошта» показала графік роботи на День Незалежності України Сьогодні 17:33 — Фондовий ринок

«Нова пошта» показала графік роботи на День Незалежності України

«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на 24 серпня, День Незалежності України.

24 серпня відділення працюватимуть у звичайному режимі.

Тому клієнти компанії можуть планувати свої відправлення та отримання посилок без змін у графіку.

З 13 серпня 2025 рокуповинні набути чинності нові умови користування сервісом NP Shopping, а саме — буде запроваджена нова послуга, що передбачає автоматичне оформлення незареєстрованого відправлення. Про це повідомили в «‎Новій Пошті».

Вартість послуги становить 1 долар (у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку на момент нарахування).

Довідка Finance.ua:

У соцмережах та ЗМІ останнім часом з’являється інформація про нібито обмеження на відправлення посилок із післяплатою через «Нову пошту». У компанії заявили, що не вводять жодних обмежень на кількість відправлень або отриманих посилок.

Нагадаємо, компанія відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві. Щодня він обробляє понад 1000 відправлень. Працює хаб 24/7, і забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.

