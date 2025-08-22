Labubu може стати бізнесом на $1 млрд уже цього року — Finance.ua

Labubu може стати бізнесом на $1 млрд уже цього року Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Китайська компанія Pop Mart повідомила фінансові результати за перше півріччя 2025 року, які свідчать про стрімке зростання популярності серії іграшок Monsters, до якої входить персонаж Labubu.

Про це повідомляє TechCrunch.

За цей період продажі сягнули приблизно $670 млн, що дає підстави прогнозувати річний дохід понад $1 млрд. Це означає зростання на 688% рік до року, яке вже перевищує показники таких легендарних брендів, як Barbie та Hot Wheels від Mattel.

Особливістю іграшок Pop Mart є формат продажу «blind box», коли покупець не знає, який саме персонаж йому дістанеться.

Популярність Labubu значною мірою зросла після того, як учасниця Blackpink Ліса зізналася у своїй прихильності до цих «потворно-милих» створінь.

Згодом з Labubu почали з’являтися Шер, Кім Кардаш’ян, Періс Хілтон, Марк Джейкобс та інші знаменитості, використовуючи їх навіть як аксесуари до дизайнерських сумок.

Сьогодні персонажі, натхненні міфологією, перетворилися на справжній тренд, який за популярністю можна порівняти з Telfar bag у 2020 році — і дістати їх так само непросто.

Mind За матеріалами:

