Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією — Finance.ua

Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією Сьогодні 04:00 — Фондовий ринок

Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією, www.cbc.ca

Ринкова капіталізація китайського виробника іграшок Pop Mart із брендом Labubu у липні 2025 року склала $42,06 млрд, що на $3,43 млрд більше, ніж у «Газпрому» — $38,63 млрд. Таким чином, Pop Mart офіційно стала дорожчою компанією, ніж російський газовий гігант.

Такі дані опубліковані на ресурсі Companies ranked by Market Cap . Pop Mart — це лідер азіатського ринку дизайнерських іграшок та фігурок, зокрема лінійки Labubu, які стали світовим трендом.

Завдяки бізнес-моделі, заснованій на сліпих коробках, лімітованих випусках і масовому фанатському русі, Pop Mart за короткий проміжок часу перетворився із нішевого бренду на глобального гравця розважального ринку. Компанія активно експортує свою продукцію в десятки країн, відкриває фірмові магазини в США, Європі, Японії та Південній Кореї, співпрацює з художниками та відомими брендами.

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А «Газпром», який донедавна був символом російської економіки, перебуває в глибокій кризі. Ринкова капіталізація компанії зменшилась у рази після повномасштабного вторгнення в Україну, енергетичних санкцій ЄС та краху транзиту. Якщо раніше Росія експортувала понад 200 млрд кубометрів газу на рік, то у 2025 році лише 8,33 млрд кубів за пів року, що є найнижчим показником із 1970-х.

Близько 60 млрд кубометрів газу залишаються невикористаними, адже альтернативні маршрути типу «Сили Сибіру» або «Турецького потоку» не можуть замінити європейський ринок. Планові нові проєкти, зокрема газовий хаб у Туреччині, залишаються лише на рівні ідей.

За оцінками аналітиків, «Газпром» може втратити до 15 трлн рублів у найближче десятиліття. Компанія вже має понад 1 трлн рублів збитків у ключовому бізнесі, незважаючи на формальний прибуток у звітах. Для порівняння, виторг Pop Mart у 2024 році зріс на понад 30%, і компанія продовжує масштабуватись.

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