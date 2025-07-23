Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією — Finance.ua
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Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією

Фондовий ринок
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Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією
Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією, www.cbc.ca
Ринкова капіталізація китайського виробника іграшок Pop Mart із брендом Labubu у липні 2025 року склала $42,06 млрд, що на $3,43 млрд більше, ніж у «Газпрому» — $38,63 млрд. Таким чином, Pop Mart офіційно стала дорожчою компанією, ніж російський газовий гігант.
Такі дані опубліковані на ресурсі Companies ranked by Market Cap. Pop Mart — це лідер азіатського ринку дизайнерських іграшок та фігурок, зокрема лінійки Labubu, які стали світовим трендом.
Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією
Завдяки бізнес-моделі, заснованій на сліпих коробках, лімітованих випусках і масовому фанатському русі, Pop Mart за короткий проміжок часу перетворився із нішевого бренду на глобального гравця розважального ринку. Компанія активно експортує свою продукцію в десятки країн, відкриває фірмові магазини в США, Європі, Японії та Південній Кореї, співпрацює з художниками та відомими брендами.
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А «Газпром», який донедавна був символом російської економіки, перебуває в глибокій кризі. Ринкова капіталізація компанії зменшилась у рази після повномасштабного вторгнення в Україну, енергетичних санкцій ЄС та краху транзиту. Якщо раніше Росія експортувала понад 200 млрд кубометрів газу на рік, то у 2025 році лише 8,33 млрд кубів за пів року, що є найнижчим показником із 1970-х.
Labubu дорожча, ніж «Газпром»: виробник іграшок обігнав російського газового гіганта за капіталізацією
Близько 60 млрд кубометрів газу залишаються невикористаними, адже альтернативні маршрути типу «Сили Сибіру» або «Турецького потоку» не можуть замінити європейський ринок. Планові нові проєкти, зокрема газовий хаб у Туреччині, залишаються лише на рівні ідей.
За оцінками аналітиків, «Газпром» може втратити до 15 трлн рублів у найближче десятиліття. Компанія вже має понад 1 трлн рублів збитків у ключовому бізнесі, незважаючи на формальний прибуток у звітах. Для порівняння, виторг Pop Mart у 2024 році зріс на понад 30%, і компанія продовжує масштабуватись.
За матеріалами:
Обозреватель
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