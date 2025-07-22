Окружний суд Гааги зняв арешт з активів «Газпрому» в Нідерландах — Finance.ua
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Окружний суд Гааги зняв арешт з активів «Газпрому» в Нідерландах

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Окружний суд Гааги зняв арешт з активів «Газпрому» в Нідерландах. Мова йде про його частку в газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects BV.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Відомості».
Арешт на ці активи було накладено після позовів українських компаній, які домагаються від «Газпрому» відшкодування збитків.
«Газпром» намагався продати активи
У березні минулого року «Газпром» намагався продати через аукціон свої активи у Північному морі, виставивши 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з європейською Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. у компанії Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) та 100-відсоткову частку в дочірньому підприємстві Gazprom International UK Limited, що володіє часткою у консорціумі з розробки родовища Сілліманіт.
Початкова ціна угоди було визначено у 344 мільйони євро.
У периметр угоди також входив продаж 100% акцій компанії Gazprom UK Limited, що володіє Gazprom UK Resources S.A. Остання є утримувачем частки у консорціумі з розробки родовища Вінгейт. Компанія WINZ володіє частками у консорціумах з розробки родовищ Сілліманіт та Вінгейт.

Поразка «Газпрому» в суді

Нагадаємо, у лютому 2025 року російський «Газпром» програв в Арбітражному суді Міжнародної торгової палати. Суд задовольнив позов чеської комунальної компанії CEZ.
У червні «Нафтогаз» виграв арбітражний суд проти «Газпрому». Російську компанію зобов’язали відшкодувати 1,37 млрд доларів Україні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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