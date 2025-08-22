Fintech Farm запустила необанк в Узбекистані — Finance.ua
Fintech Farm запустила необанк в Узбекистані

Компанія Fintech Farm вийшла на ринок Узбекистану з новим проєктом Tezbank у партнерстві з місцевим Hamkorbank. Це вже п’ятий ринок для компанії після Азербайджану, Киргизстану, Індії та Вʼєтнаму.
Про це пише Scroll Media.
Українська компанія Fintech Farm Дмитра Дубілета оголосила про запуск Tezbank в Узбекистані. Для виходу на ринок компанія провела переговори з кількома банками й у результаті обрала Hamkorbank. Узбекистан став пʼятим ринком для Fintech Farm. Компанія вже розвиває необанки в Азербайджані (Leobank), Киргизстані (Simbank), Індії (Roarbank) та Вʼєтнамі (Liobank).
Tezbank планує конкурувати з місцевими сервісами через функціональність застосунку. Як зауважив Дубілет, основні продукти Fintech Farm на всіх ринках приблизно однакові — умови та сервіси більш-менш такі ж, як у monobank в Україні.
Fintech Farm запустила необанк в Узбекистані
Необанк пропонує населенню Узбекистану:
  • безплатну картку з кредитним лімітом до 50 000 000 UZS ($4000). Пільговий період до 62 днів;
  • 10% кешбеку від покупок;
  • відсутність комісій на комунальні послуги, поповнення мобільного, картки через термінали інших банків, оплату держпослуг та штрафів, перекази за номером телефону чи картки;
  • аналог «монобанки» з 6% річних за накопичення, Shake to pay, розділення рахунків у закладах, лайки та реакції на перекази.
Fintech Farm запустила необанк в Узбекистані
Наразі необанк збирає передзамовлення карток на сайті. Fintech Farm не розкриває суму інвестицій у проєкт, проте у травні компанія залучила $32 млн спеціально під запуск в Індії.
Дубілет підтвердив, що до кінця року компанія планує вихід ще на один ринок. Крім того, Fintech Farm розширює штат одразу на 40 нових фахівців (до цього в компанії працювало 250 людей) та готується до IPO. Оцінка компанії у 2023 році перевищила $100 млн.
За матеріалами:
vctr.media
