Керуючий активами ICU розповів, коли варто виходити з інвестицій — Finance.ua

Керуючий активами ICU розповів, коли варто виходити з інвестицій

Владислав Свистунов. Бажання у українців інвестувати з кожним днем стає дедалі більшим. Та, за потреби, як правильно вийти з інвестицій? На ці та інші питання під час онлайн конференції InvestFest відповів керуючий активами в компанії групи ICU

Зокрема, на початку виступу експерт наголосив на важливості орієнтації на кінцевий результат в інвестиціях.

«Якщо ти не спланував, як ця угода закриється, то ти не маєш права її відкривати. Ти точно повинен знати, як закрити кожну угоду незалежно від того, який буде сценарій», — сказав Свистунов.

Як зазначив керуючий активами ICU, варто відповісти собі на три головних питання: чому ми повинні вийти з угоди, кому ми повинні її продати та як її варто продати?

Свистунов, коментуючи перше питання, навів приклади динаміки фінансових ринків: просідання американського фондового ринку на 26% та зростання біткоїна на 14 000% у період із 2015 до 2021 року. Він зауважив, що перш ніж розпочати інвестування, слід чітко усвідомлювати, як і коли ми плануємо його завершити.

Фахівець підкреслив, що падіння фондового ринку на таку значну величину стало вагомою підставою для виходу з інвестиції. Втім, подальший розвиток подій продемонстрував помилковість такого рішення.

Щодо прикладу з біткоїном, Свистунов наголосив: якби інвестори зафіксували прибуток на рівні +14 000%, вони втратили б можливість ще раз подвоїти свій капітал у подальшому.

Отже, постає ключове запитання: коли саме настає момент виходу з інвестиції? Керуючий активами однієї в компанії групи ICU акцентував увагу на тому, що головним критерієм виходу має бути досягнення або зміна інвестиційних цілей. Проте це можливо лише за умови, що ще на етапі входу в інвестицію були чітко сформульовані цілі та правильно обрано інструмент.

Стосовно другого питання (кому можна перепродати інвестицію — мова йде про розуміння потенційного кола майбутніх покупців. — Ред.), Свистунов наголосив, що вкрай важливо ще на початку усвідомлювати, хто зможе придбати актив у майбутньому. Наприклад, у випадку з землею чи нерухомістю вирішальне значення має саме локація, оскільки вона безпосередньо впливає на ліквідність.

І, нарешті, третє важливе запитання: як саме ми плануємо вихід із інвестиції? У цьому контексті Свистунов навів приклад облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які стабільно забезпечують близько +5% річних у доларах. За його словами, якщо виключити кризові періоди — війни 2014 та 2022 років, а також пандемію 2020-го, — середня дохідність могла сягати +10−12% річних у доларах.

Експерт підкреслив, що ОВДП є надійним інструментом, адже з 2015 до 2025 року лише тричі спостерігалася девальвація, яка перевищувала річну дохідність цих облігацій.

То якщо все так добре з ОВДП, навіщо з них взагалі виходити? Свистунов пояснив: причиною виходу з подібного активу може стати те, що він більше не відповідає вашим фінансовим цілям. Наприклад, ви вже досягли мети — назбирали на необхідну покупку чи іншу заплановану витрату.

Кому ж можна продати ОВДП? У цьому випадку ситуація є сприятливою: на ринку достатньо гравців, тож коло потенційних покупців широке. За словами експерта, обсяг інвестицій українців в ОВДП вже сягнув 100 мільярдів гривень, що свідчить про високий рівень довіри до цього інструменту.

Що важливо — процес продажу ОВДП сьогодні максимально зручний. Усе можна зробити онлайн, і це займає мінімум часу. До ключових переваг ОВДП Свистунов відніс:

доступний номінал (від 1 000 грн), стабільний попит, простота та зручність в обслуговуванні.

На завершення Свистунов підкреслив: якщо інвестор чітко відповість на три запитання — чому варто вийти з активу, кому його можна продати і як саме це зробити, — то управління інвестиціями стане значно простішим та ефективнішим.

