Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати й не втратити на податках — Finance.ua

Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати й не втратити на податках Сьогодні 14:10

Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати й не втратити на податках

Інвесторів зазвичай цікавить, який дохід може принести той чи інший актив та які існують ризики. Але є ще одне важливе питання, в якому варто розібратися на старті, — це податки з доходу від інвестицій. Розглянемо всі нюанси оподаткування разом з експерткою на практичному воркшопі від Академії Мінфін.

Про обов’язок декларувати дохід від будь-яких інвестицій відомо всім інвесторам. Проте часто, особливо в початківців, виникають питання — як розрахувати суму до сплати, за якою ставкою, як правильно подати декларацію.

«Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати та не втратити на податках», який 14 серпня проведе Академія Мінфін. Якщо маєте потребу розібратися в цих питаннях, реєструйтесь на воркшоп , який 14 серпня проведе Академія Мінфін.

Кому буде корисно

Це воркшоп орієнтований на інвесторів-початківців, яким актуально розібратися, як працює оподаткування інвестиційного прибутку, які податкові ставки діють для різних типів активів.

Також інформація буде корисна всім, хто вже певний час інвестує і цікавиться законними способами оптимізації податкового навантаження.

Про спікерку

Воркшоп проведе ОЛЕКСАНДРА НІКІТІНА — адвокатка, партнерка міжнародної юридичної фірми ECOVIS Bondar & Bondar, авторка подкасту BEPS.space.

Вона має 24 роки досвіду в юридичній сфері, спеціалізується на корпоративному праві, міжнародному оподаткуванні та цифровій економіці. Допомагає підприємцям та приватним інвесторам ефективно структурувати активи та оптимізувати податкове навантаження.

Які теми розкриє спікерка

Ви дізнаєтесь про цьогорічні ключові зміни в податкових правилах та важливі нововведення, які чекають на інвесторів у 2026 році.

Детально, чітко й без складних термінів обговоримо такі теми:

Що треба знати про податки з інвестицій, які існують міфи довкола цього

Які доходи потрібно декларувати, як визначати базу оподаткування і розмір податку

Особливості оподаткування доходів від акцій, облігацій, ETF, REIT, депозитів, криптовалюти, нерухомості, землі

Як оподатковуються подарунки, спадщина, поділ майна подружжя

Чи можна законно сплачувати менше? Роль податкових агентів

Оптимальні стратегії для довгострокових інвесторів

Як подати декларацію та уникнути типових помилок: практичні рекомендації

Також програмою передбачено блок Q&A, під час якого спікерка відповість на запитання учасників.

Як взяти участь?

Воркшоп відбудеться онлайн 14 серпня. Тривалість — 2 год.+ 15−20 хв. Q&A

Щоб взяти участь, придбайте квиток на сайті.

Вартість участі для EARLY BIRDS — 1500 гривень. Кількість учасників обмежена.

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