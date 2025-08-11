Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців — Finance.ua

Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців

З початку повномасштабної війни Національний банк України (НБУ) ввів низку обмежень, які ускладнили можливості інвестування для громадян нашої країни. Зокрема, є пряма заборона на поповнення брокерських рахунків.

Друге важливе обмеження ― ліміт на виведення коштів. Українці можуть поповнювати рахунки за кордоном на суму не більше 100 тис. грн на місяць.

Третій момент ― наші співгромадяни можуть інвестувати в американський фондовий ринок, користуючись послугами лише одного брокера. Мова про Interactive Brokers.

Покрокова інструкція

Interactive Brokers є досить складною платформою для початківців, а процес реєстрації часто супроводжується певними труднощами. Наша покрокова інструкція допоможе швидко і без проблем створити обліковий запис.

Крок 1. Реєстрація в Interactive Brokers

Спочатку треба перейти на офіційний сайт брокера.

Далі дотримуйтеся інструкції:

натисніть «Open Account» та оберіть «Start Application»;

введіть адресу електронної пошти, ім’я користувача, оберіть країну, створіть пароль (вводьте всі дані латиницею);

підтвердьте e-mail;

виберіть тип рахунку (індивідуальний, колективний чи корпоративний);

заповніть заявку ― вкажіть ім’я та прізвище, дату народження, адресу проживання, контактну інформацію, громадянство, документ для верифікації, податковий номер та дані про доходи;

налаштуйте рахунок ― оберіть основну валюту, опишіть свій інвестиційний досвід, виберіть оптимальні фінансові інструменти та пропишіть торгові ліміти;

завантажте документи для верифікації ― паспорт (ID-картка) та документ, що підтверджує адресу проживання (наприклад, виписка з банку чи рахунок за комунальні послуги, де прописується ваша адреса);

очікуйте, поки система вас перевірить ― зазвичай це триває до трьох робочих днів, але в деяких випадках брокер може продовжити перевірку та запросити додаткові документи.

Важливо! Верифікацію з великою ймовірністю не пройдуть українці, які зареєстровані на окупованій території чи в місцях бойових дій. Це пов’язано з політикою брокера.

Крок 2. Поповнення рахунку

У листі, який сповіщає про успішне проходження верифікації, є інструкція щодо подальших дій. Саме на цьому етапі інвестор може внести депозит на рахунок.

Через те, що українці не можуть напряму з картки поповнити рахунок у брокера через обмеження НБУ, є обхідні шляхи.

Фінансова консультантка звертає увагу, що наразі внести депозит на Interactive brokers можна двома способами.

Через платіжні шлюзи ― TransferGo, Wise. З необанку ― Revolut, ZEN.

«Так, звісно, ці всі посередники мають свою комісію, але доволі незначну. І це наразі єдиний доступний спосіб поповнення рахунку», ― підкреслила Софія.

Зазначимо, що сам брокер не знімає комісію за внесення депозиту.

Поповнення рахунку через Wise (за попередньої реєстрації на порталі посередника і внесення потрібної суми на баланс):

зайдіть у клієнтській профіль на сайті брокера та оберіть опцію поповнення;

оберіть варіант «Прямий ACH-переказ», скопіюйте реквізити;

у системі Wise оберіть валюту та вкажіть суму переказу;

оберіть опцію «Новий одержувач» і пропишіть реквізити для переказу;

надішліть кошти.

Посередник стягує комісію у розмірі 0,41% від пересланої суми.

Таким же чином можна внести депозит, користуючись послугами TransferGo. Щоправда, там дещо складніша реєстрація, бо українцям доведеться вказувати закордонну адресу. Та й комісія значно вища ― 2,5% від суми переказу.

Поповнення рахунку через Revolut:

зайдіть у клієнтській профіль на сайті брокера та оберіть опцію поповнення через банківський переказ;

скопіюйте реквізити, які з’являться на вебсторінці;

відкрийте додаток Revolut та перейдіть у «Платежі»;

оберіть «Банківський переказ»;

натисніть «Додати нового отримувача»;

введіть скопійовані реквізити;

вкажіть валюту та суму;

у полі «Призначення платежу» пропишіть своє ім’я та прізвище, номер особового рахунку;

підтвердьте переказ.

Комісія становитиме 0,15% від суми переказу, але не менше ніж 1,36 долара. Значно більше бере польський необанк ZEN ― 2,5%. Проте можна зекономити завдяки SEPA-переказу (тобто, у євро). Тоді комісія польського необанку становитиме всього 0,1 євро.

Зверніть увагу, що вказані суми не включають комісію українських банків за поповнення рахунків сервісів-посередників.

Крок 3. Здійснення першої покупки

Це водночас найпростіший та найскладніший крок, бо все залежить виключно від інвестора. Інструкція для здійснення першої покупки:

авторизуйтеся на сайті брокера;

у вкладці «Trade» вкажіть символ бажаного активу, клас та інструмент;

натисніть «Buy», вкажіть потрібну кількість активів й визначте ціну;

підтвердьте замовлення.

Якщо не хочете поспішати з купівлею акцій чи інших активів, то використовуйте деморахунок. Перший час можете експериментувати зі стратегіями, і лише після цього перейти до реального інвестування.

Читайте більше детально у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.