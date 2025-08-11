Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців — Finance.ua

Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців
З початку повномасштабної війни Національний банк України (НБУ) ввів низку обмежень, які ускладнили можливості інвестування для громадян нашої країни. Зокрема, є пряма заборона на поповнення брокерських рахунків.
Друге важливе обмеження ― ліміт на виведення коштів. Українці можуть поповнювати рахунки за кордоном на суму не більше 100 тис. грн на місяць.
Третій момент ― наші співгромадяни можуть інвестувати в американський фондовий ринок, користуючись послугами лише одного брокера. Мова про Interactive Brokers.
Покрокова інструкція
Interactive Brokers є досить складною платформою для початківців, а процес реєстрації часто супроводжується певними труднощами. Наша покрокова інструкція допоможе швидко і без проблем створити обліковий запис.
Крок 1. Реєстрація в Interactive Brokers
Спочатку треба перейти на офіційний сайт брокера.
Далі дотримуйтеся інструкції:
- натисніть «Open Account» та оберіть «Start Application»;
- введіть адресу електронної пошти, ім’я користувача, оберіть країну, створіть пароль (вводьте всі дані латиницею);
- підтвердьте e-mail;
- виберіть тип рахунку (індивідуальний, колективний чи корпоративний);
- заповніть заявку ― вкажіть ім’я та прізвище, дату народження, адресу проживання, контактну інформацію, громадянство, документ для верифікації, податковий номер та дані про доходи;
- налаштуйте рахунок ― оберіть основну валюту, опишіть свій інвестиційний досвід, виберіть оптимальні фінансові інструменти та пропишіть торгові ліміти;
- завантажте документи для верифікації ― паспорт (ID-картка) та документ, що підтверджує адресу проживання (наприклад, виписка з банку чи рахунок за комунальні послуги, де прописується ваша адреса);
- очікуйте, поки система вас перевірить ― зазвичай це триває до трьох робочих днів, але в деяких випадках брокер може продовжити перевірку та запросити додаткові документи.
Важливо! Верифікацію з великою ймовірністю не пройдуть українці, які зареєстровані на окупованій території чи в місцях бойових дій. Це пов’язано з політикою брокера.
Крок 2. Поповнення рахунку
У листі, який сповіщає про успішне проходження верифікації, є інструкція щодо подальших дій. Саме на цьому етапі інвестор може внести депозит на рахунок.
Через те, що українці не можуть напряму з картки поповнити рахунок у брокера через обмеження НБУ, є обхідні шляхи.
Фінансова консультантка звертає увагу, що наразі внести депозит на Interactive brokers можна двома способами.
- Через платіжні шлюзи ― TransferGo, Wise.
- З необанку ― Revolut, ZEN.
«Так, звісно, ці всі посередники мають свою комісію, але доволі незначну. І це наразі єдиний доступний спосіб поповнення рахунку», ― підкреслила Софія.
Зазначимо, що сам брокер не знімає комісію за внесення депозиту.
Поповнення рахунку через Wise (за попередньої реєстрації на порталі посередника і внесення потрібної суми на баланс):
- зайдіть у клієнтській профіль на сайті брокера та оберіть опцію поповнення;
- оберіть варіант «Прямий ACH-переказ», скопіюйте реквізити;
- у системі Wise оберіть валюту та вкажіть суму переказу;
- оберіть опцію «Новий одержувач» і пропишіть реквізити для переказу;
- надішліть кошти.
Посередник стягує комісію у розмірі 0,41% від пересланої суми.
Таким же чином можна внести депозит, користуючись послугами TransferGo. Щоправда, там дещо складніша реєстрація, бо українцям доведеться вказувати закордонну адресу. Та й комісія значно вища ― 2,5% від суми переказу.
Поповнення рахунку через Revolut:
- зайдіть у клієнтській профіль на сайті брокера та оберіть опцію поповнення через банківський переказ;
- скопіюйте реквізити, які з’являться на вебсторінці;
- відкрийте додаток Revolut та перейдіть у «Платежі»;
- оберіть «Банківський переказ»;
- натисніть «Додати нового отримувача»;
- введіть скопійовані реквізити;
- вкажіть валюту та суму;
- у полі «Призначення платежу» пропишіть своє ім’я та прізвище, номер особового рахунку;
- підтвердьте переказ.
Комісія становитиме 0,15% від суми переказу, але не менше ніж 1,36 долара. Значно більше бере польський необанк ZEN ― 2,5%. Проте можна зекономити завдяки SEPA-переказу (тобто, у євро). Тоді комісія польського необанку становитиме всього 0,1 євро.
Зверніть увагу, що вказані суми не включають комісію українських банків за поповнення рахунків сервісів-посередників.
Крок 3. Здійснення першої покупки
Це водночас найпростіший та найскладніший крок, бо все залежить виключно від інвестора. Інструкція для здійснення першої покупки:
- авторизуйтеся на сайті брокера;
- у вкладці «Trade» вкажіть символ бажаного активу, клас та інструмент;
- натисніть «Buy», вкажіть потрібну кількість активів й визначте ціну;
- підтвердьте замовлення.
Якщо не хочете поспішати з купівлею акцій чи інших активів, то використовуйте деморахунок. Перший час можете експериментувати зі стратегіями, і лише після цього перейти до реального інвестування.
Читайте більше детально у статті:
Як почати інвестувати в американські акції, якщо ви в Україні
Поділитися новиною
Також за темою
Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців
НКЦПФР здійснила перші виплати клієнтам «Фрідом Фінанс»
У Польщі планують звільнити сім’ї з двома або більше дітьми від сплати ПДФО
Ринок праці у прифронтових регіонах оживає: кого шукають і скільки платять
Молодим лікарям в Україні виплатять 200 тис. гривень: умови і деталі
Ризики інвестицій в акції США: чого остерігатися новачкам