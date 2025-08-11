Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців — Finance.ua
Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців

Особисті фінанси
З початку повномасштабної війни Національний банк України (НБУ) ввів низку обмежень, які ускладнили можливості інвестування для громадян нашої країни. Зокрема, є пряма заборона на поповнення брокерських рахунків.
Друге важливе обмеження ― ліміт на виведення коштів. Українці можуть поповнювати рахунки за кордоном на суму не більше 100 тис. грн на місяць.
Третій момент ― наші співгромадяни можуть інвестувати в американський фондовий ринок, користуючись послугами лише одного брокера. Мова про Interactive Brokers.

Покрокова інструкція

Interactive Brokers є досить складною платформою для початківців, а процес реєстрації часто супроводжується певними труднощами. Наша покрокова інструкція допоможе швидко і без проблем створити обліковий запис.

Крок 1. Реєстрація в Interactive Brokers

Спочатку треба перейти на офіційний сайт брокера.
Далі дотримуйтеся інструкції:
  • натисніть «Open Account» та оберіть «Start Application»;
  • введіть адресу електронної пошти, ім’я користувача, оберіть країну, створіть пароль (вводьте всі дані латиницею);
  • підтвердьте e-mail;
  • виберіть тип рахунку (індивідуальний, колективний чи корпоративний);
  • заповніть заявку ― вкажіть ім’я та прізвище, дату народження, адресу проживання, контактну інформацію, громадянство, документ для верифікації, податковий номер та дані про доходи;
  • налаштуйте рахунок ― оберіть основну валюту, опишіть свій інвестиційний досвід, виберіть оптимальні фінансові інструменти та пропишіть торгові ліміти;
  • завантажте документи для верифікації ― паспорт (ID-картка) та документ, що підтверджує адресу проживання (наприклад, виписка з банку чи рахунок за комунальні послуги, де прописується ваша адреса);
  • очікуйте, поки система вас перевірить ― зазвичай це триває до трьох робочих днів, але в деяких випадках брокер може продовжити перевірку та запросити додаткові документи.
Важливо! Верифікацію з великою ймовірністю не пройдуть українці, які зареєстровані на окупованій території чи в місцях бойових дій. Це пов’язано з політикою брокера.

Крок 2. Поповнення рахунку

У листі, який сповіщає про успішне проходження верифікації, є інструкція щодо подальших дій. Саме на цьому етапі інвестор може внести депозит на рахунок.
Через те, що українці не можуть напряму з картки поповнити рахунок у брокера через обмеження НБУ, є обхідні шляхи.
Фінансова консультантка звертає увагу, що наразі внести депозит на Interactive brokers можна двома способами.
  1. Через платіжні шлюзи ― TransferGo, Wise.
  2. З необанку ― Revolut, ZEN.
«Так, звісно, ці всі посередники мають свою комісію, але доволі незначну. І це наразі єдиний доступний спосіб поповнення рахунку», ― підкреслила Софія.
Зазначимо, що сам брокер не знімає комісію за внесення депозиту.
Поповнення рахунку через Wise (за попередньої реєстрації на порталі посередника і внесення потрібної суми на баланс):
  • зайдіть у клієнтській профіль на сайті брокера та оберіть опцію поповнення;
  • оберіть варіант «Прямий ACH-переказ», скопіюйте реквізити;
  • у системі Wise оберіть валюту та вкажіть суму переказу;
  • оберіть опцію «Новий одержувач» і пропишіть реквізити для переказу;
  • надішліть кошти.
Посередник стягує комісію у розмірі 0,41% від пересланої суми.
Таким же чином можна внести депозит, користуючись послугами TransferGo. Щоправда, там дещо складніша реєстрація, бо українцям доведеться вказувати закордонну адресу. Та й комісія значно вища ― 2,5% від суми переказу.
Поповнення рахунку через Revolut:
  • зайдіть у клієнтській профіль на сайті брокера та оберіть опцію поповнення через банківський переказ;
  • скопіюйте реквізити, які з’являться на вебсторінці;
  • відкрийте додаток Revolut та перейдіть у «Платежі»;
  • оберіть «Банківський переказ»;
  • натисніть «Додати нового отримувача»;
  • введіть скопійовані реквізити;
  • вкажіть валюту та суму;
  • у полі «Призначення платежу» пропишіть своє ім’я та прізвище, номер особового рахунку;
  • підтвердьте переказ.
Комісія становитиме 0,15% від суми переказу, але не менше ніж 1,36 долара. Значно більше бере польський необанк ZEN ― 2,5%. Проте можна зекономити завдяки SEPA-переказу (тобто, у євро). Тоді комісія польського необанку становитиме всього 0,1 євро.
Зверніть увагу, що вказані суми не включають комісію українських банків за поповнення рахунків сервісів-посередників.

Крок 3. Здійснення першої покупки

Це водночас найпростіший та найскладніший крок, бо все залежить виключно від інвестора. Інструкція для здійснення першої покупки:
  • авторизуйтеся на сайті брокера;
  • у вкладці «Trade» вкажіть символ бажаного активу, клас та інструмент;
  • натисніть «Buy», вкажіть потрібну кількість активів й визначте ціну;
  • підтвердьте замовлення.
Якщо не хочете поспішати з купівлею акцій чи інших активів, то використовуйте деморахунок. Перший час можете експериментувати зі стратегіями, і лише після цього перейти до реального інвестування.
Читайте більше детально у статті:

Як почати інвестувати в американські акції, якщо ви в Україні

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
