OpenAI може стати найдорожчою приватною компанією у світі — Finance.ua

OpenAI може стати найдорожчою приватною компанією у світі Сьогодні 03:30 — Фондовий ринок

OpenAI може стати найдорожчою приватною компанією у світі

Компанія OpenAI обговорює нові угоди з інвесторами, які можуть підвищити оцінку компанії до $500 млрд. Це зробило б її найдорожчою приватною фірмою у світі, повідомляє Axios

Джерела видання розповіли про два варіанти. У першому випадку йдеться про інвестиції від фінансового гіганта SoftBank з оцінкою $300 млрд. У другому — вторинний продаж акцій співробітників, виходячи з вартості компанії в $500 млрд.

Видання Wired , зі свого боку, пише, що інтерес до OpenAI залишається високим, попри зростання вартості. За інформацією ЗМІ, один інвестор порівняв поточну ситуацію із зародженням інтернету. Він зазначив, що за 2 млрд користувачів ChatGPT і умовної монетизації по $5 на місяць компанія могла б отримувати близько $120 млрд річного доходу.

Станом на початок серпня 2025 року у ChatGPT зафіксовано приблизно 700 млн активних користувачів на тиждень, але менше ніж 10% із них платять за сервіс. Водночас OpenAI на момент підготовки матеріалу не коментувала даних щодо оплати підписки.

Читайте також OpenAI планує створити конкурента Neuralink

Журналісти зазначають, що компанія продемонструвала помітне зростання доходу. За перші сім місяців 2025 року він подвоївся до $12 млрд, що відповідає підвищенню приблизно на $1 млрд на місяць. Кількість корпоративних клієнтів досягла 5 млн, включно з бізнес-користувачами.

Водночас витрати OpenAI також зростають. У 2025 році вони можуть скласти $8 млрд, до того ж більша частина витрат припадає на інфраструктуру для логічного виведення моделей ШІ. Засновник компанії Сем Альтман повідомив, що в майбутньому інвестиції в дата-центри можуть досягти трильйонів доларів.

Професор університету Нью-Йорка Арун Сундарараджан зазначив, що ключове питання — чи зможе OpenAI утримувати клієнтів і одночасно знижувати витрати. На його думку, тільки в такому разі реально заробляти умовні $5 на користувача на місяць.

Професор Гленн Окун із того самого університету додав, що інвестори розраховують побачити публічне розміщення акції (IPO) від компанії з оцінкою понад $1 трлн. Це нібито має статися в найближчі два або три роки, інакше прибутковість вкладень опиниться під питанням.

Експерти також звертають увагу, що ціна на приватному ринку відображає готовність обмеженої кількості інвесторів платити за акції. Це не обов’язково точно відображає вартість компанії, вважають аналітики.

Згідно з даними PitchBook , у 2025 році 65% усіх венчурних інвестицій було спрямовано на проєкти в галузі ШІ. Серед великих угод — інвестиції в Thinking Machines Lab, стартап колишньої технічної директорки OpenAI Міри Мураті, і угода корпорації Meta з проєктом Scale AI на $14 млрд.

Читайте також Сем Альтман розповів, скільки енергії споживає ваш запит до ChatGPT

Автори Wired запевняють, ніби на вечері в Сан-Франциско Сем Альтман визнав, що навколо оцінок компаній по роботі над штучним інтелектом існує елемент «бульбашки». Однак, за його словами, ШІ-технології справді впливають на світ навколо, як за часів стрімкого розвитку інтернету.

Інвестори роблять ставку на те, що OpenAI стане таким же незамінним інструментом, як Google, і мільярди людей будуть готові платити за використання ChatGPT, пишуть ЗМІ. Водночас експерти підкреслюють, що залишаються значні ризики. Масштабування технології дороге, а витрати зростають зі збільшенням кількості користувачів і складності моделей ШІ.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.