OpenAI планує створити конкурента Neuralink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI планує створити конкурента Neuralink

Технології&Авто
14
OpenAI планує створити конкурента Neuralink
OpenAI планує створити конкурента Neuralink
CEO OpenAI Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска. За фінансової підтримки OpenAI цей стартап займатиметься розробкою інтерфейсу «мозок-комп'ютер».
Про це повідомляє The Financial Post.
Згідно з наявною інформацією, Merge Labs використовуватиме штучний інтелект для свого інтерфейсу «мозок-комп'ютер». Окрім Neuralink, цей проєкт також стане конкурентом для таких компаній, як Precision Neuroscience та Synchron.
Читайте також
Назва Merge Labs походить від терміна «The Merge», який Альтман ввів ще у 2017 році. Під цим він мав на увазі момент, коли людський мозок і комп’ютери з’єднаються в єдину систему. За даними джерел, стартап отримає фінансування переважно від венчурного підрозділу OpenAI, а його оцінка становитиме близько $850 млн. Альтман заснує компанію разом з Алексом Бланіа — керівником компанії World (відомої своїм біометричним сканером райдужки ока, також за підтримки OpenAI). Власні кошти Альтман у проєкт не вкладатиме.
Інтерес до технологій «мозок-комп'ютер» Альтман виявляє вже не перший рік. Ще у 2017-му він припускав, що «злиття» людини й комп’ютера може відбутися вже до 2025 року, але цей прогноз не справдився. У більш свіжих публікаціях він писав, що «високошвидкісний інтерфейс мозок-комп'ютер» цілком може стати реальністю завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту, сенсорних систем і мікроелектроніки.
Оскільки Merge Labs буде прямим конкурентом Neuralink, це ще більше загострить особисте і технологічне суперництво Альтмана з Маском. Воно почалося у 2018 році, коли Маск залишив раду директорів OpenAI. Хоча технології зчитування сигналів мозку існують десятиліттями, лише останні досягнення у сфері імплантів та ШІ дали змогу в рази підвищити точність і швидкість передачі даних із нейронів у цифрову систему.
Neuralink почала перші клінічні випробування на людях у січні 2024 року. Нещодавно компанія розпочала перші клінічні випробування мозкових імплантів у Європі. Пілотна програма стартувала у Великій Британії, де участь у дослідженні беруть участь семеро пацієнтів із серйозними ураженнями нервової системи.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems