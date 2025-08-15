OpenAI планує створити конкурента Neuralink — Finance.ua

OpenAI планує створити конкурента Neuralink Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

CEO OpenAI Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска. За фінансової підтримки OpenAI цей стартап займатиметься розробкою інтерфейсу «мозок-комп'ютер».

Про це повідомляє The Financial Post.

Згідно з наявною інформацією, Merge Labs використовуватиме штучний інтелект для свого інтерфейсу «мозок-комп'ютер». Окрім Neuralink, цей проєкт також стане конкурентом для таких компаній, як Precision Neuroscience та Synchron.

Назва Merge Labs походить від терміна «The Merge», який Альтман ввів ще у 2017 році. Під цим він мав на увазі момент, коли людський мозок і комп’ютери з’єднаються в єдину систему. За даними джерел, стартап отримає фінансування переважно від венчурного підрозділу OpenAI, а його оцінка становитиме близько $850 млн. Альтман заснує компанію разом з Алексом Бланіа — керівником компанії World (відомої своїм біометричним сканером райдужки ока, також за підтримки OpenAI). Власні кошти Альтман у проєкт не вкладатиме.

Інтерес до технологій «мозок-комп'ютер» Альтман виявляє вже не перший рік. Ще у 2017-му він припускав, що «злиття» людини й комп’ютера може відбутися вже до 2025 року, але цей прогноз не справдився. У більш свіжих публікаціях він писав, що «високошвидкісний інтерфейс мозок-комп'ютер» цілком може стати реальністю завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту, сенсорних систем і мікроелектроніки.

Оскільки Merge Labs буде прямим конкурентом Neuralink, це ще більше загострить особисте і технологічне суперництво Альтмана з Маском. Воно почалося у 2018 році, коли Маск залишив раду директорів OpenAI. Хоча технології зчитування сигналів мозку існують десятиліттями, лише останні досягнення у сфері імплантів та ШІ дали змогу в рази підвищити точність і швидкість передачі даних із нейронів у цифрову систему.

Neuralink почала перші клінічні випробування на людях у січні 2024 року. Нещодавно компанія розпочала перші клінічні випробування мозкових імплантів у Європі. Пілотна програма стартувала у Великій Британії, де участь у дослідженні беруть участь семеро пацієнтів із серйозними ураженнями нервової системи.

