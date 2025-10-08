Суд США зобов’язав Google реформувати Play Market
Верховний суд США у понеділок відмовився зупинити постанову судді, яка вимагає від Google, внести суттєві зміни до свого магазину додатків «Play», на тлі того як компанія готується оскаржити рішення у позові, поданому проти неї розробником гри «Fortnite», Epic Games.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що судді відхилили прохання Google тимчасово заморозити частини судової заборони, виграної Epic у своєму позові, в якому вона звинуватила технологічного гіганта у монополізмі того, як споживачі отримують доступ до додатків на пристроях Android та оплачують транзакції в додатках.
Зауважується, що у липні федеральний апеляційний суд підтримав масштабну постанову судді проти Google.
Судова заборона, видана минулого року окружним суддею США Джеймсом Донато, вимагає від Google дозволити користувачам завантажувати конкуруючі магазини додатків у своєму Play Store та зробити каталог додатків Play доступним для конкурентів. Ці положення набувають чинності лише у липні 2026 року.
Суддя також заявив, що Google повинен дозволити розробникам включати зовнішні посилання в додатки, що дозволить користувачам обходити платіжну систему Google. Ця частина судової заборони має набути чинності пізніше цього місяця.
Google зазначив, що, хоча компанія розчарована рішенням Верховного суду, вона продовжить свою апеляцію.
У своєму зверненні до Верховного суду Google заявив, що зміни матимуть величезні наслідки для понад 100 мільйонів користувачів Android у США та 500 000 розробників. Компанія планує подати повну апеляцію до Верховного суду до 27 жовтня, пише Reuters.
