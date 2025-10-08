OpenAI дозволила користувачам ChatGPT підключатися до сторонніх додатків у чат-боті 08.10.2025, 01:51 — Технології&Авто

Компанія OpenAI надала користувачам ChatGPT можливість підключення до сторонніх додатків у чат-боті для виконання завдань.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нову опцію представлено у понеділок. Ідея полягає в тому, що під час спілкування з чат-ботом користувач може позначати додатки, які допоможуть йому виконати завдання, а ChatGPT надаватиме відповідний контекст і поради. Наприклад, користувач ChatGPT може попросити чат-бот створити плейліст, і додаток підключиться до Spotify, щоб надати свої пропозиції.

Які додатки вже доступні

Серед додатків, уже доступних для підключення у ChatGPT, — Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify та Zillow. У наступні тижні OpenAI додасть DoorDash, OpenTable, Target та Uber. ChatGPT також нещодавно почав дозволяти користувачам здійснювати покупки на Etsy через чат-бота, зазначає The Verge.

Програмне забезпечення для розробників

OpenAI також оголосила про запуск програмного забезпечення AgentKit, яке допоможе розробникам створювати та впроваджувати так званих ШІ-агентів — програмне забезпечення, яке може виконувати низку завдань з мінімальним втручанням людини або взагалі без нього.

За словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, OpenAI має понад 800 мільйонів щотижневих користувачів ChatGPT. Швидке зростання сервісу сприяло збільшенню доходів компанії. У вересні фінансовий директор OpenAI Сара Фраяр заявила, що компанія планує отримати цього року 13 мільярдів доларів доходу, що на 4 мільярди більше, ніж у 2024 році.

Проте розробник штучного інтелекту залишається збитковим через мільярдні витрати на обчислення та дослідження, а також через нещодавні інвестиції в чипи та центри обробки даних. Щоб компенсувати частину цих інвестицій, OpenAI, як і її конкуренти, працює над залученням бізнесу та розробників.

