Технології&Авто
30
В Україні введуть систему штрафних балів для водіїв: як буде діяти
В Україні готуються впровадити систему штрафних балів, яка вже давно використовується в ЄС.
Про це розповів заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Крейденко Володимир, детальне відео можна глянути тут.

Суть нововедення

«Ця система, вона дуже цікава, вона давно вже використовується в Європейському Союзі. Її філософія в тому, щоб люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, незалежно чи це швидкісний режим, чи це паркування, чи це створення якихось аварійних ситуацій і так далі, вони накопичують бали. І в залежності від того, скільки вони накопичували бали, це може впливати на те, що вони можуть втратити своє водійське посвідчення», — розповів він.
З його слів, в Україні є водії, які регулярно перевищують швидкість і накопичують штрафи, але продовжують ризикувати життям своїм та інших учасників руху.

Як нині

«У нас же, якщо ти можеш кожен день порушувати швидкісний режим, і є такі ліхачі, як кажуть, і мажори, які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації, наражати себе і людей на небезпеку. Відповідно, в законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей», — сказав експерт.
Раніше ми писали, що дослідження німецького сайту Verivox показало, водії яких автомобілів отримують найбільше штрафних балів. Виявилося, що крім спорткарів, найчастіше порушують водії солідних сімейних машин.
Porsche і Tesla очолили рейтинг, але справжній сюрприз чекав у першій десятці: поряд зі спорткарами з’явилися бренди, що асоціюються з безпечним сімейним водінням.
Такі сімейні автомобілі, як Volvo, Toyota Auris і Skoda Octavia, також посіли високі місця в рейтингу, що дивно, з огляду на їхній сімейний імідж.
Найменше штрафних балів отримують водії Honda, Kia та Suzuki, а особливо відповідальними виявилися власники Mazda CX-5 та Honda Jazz.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
