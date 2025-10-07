Toyota Hilux Champ показала нову версію (фото) Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

Toyota продовжує розвивати лінійку свого популярного пікапа Hilux Champ, і цього разу компанія представила його найбільш компактну версію.

Новий Super Short Wheelbase (Super SWB) дебютував із фокусом на маневреність, яка важлива для міських умов та вузьких доріг, не жертвуючи при цьому практичністю, що вже зробило Hilux Champ улюбленцем водіїв з моменту появи в 2023 році.

Компактний пікап має довжину 4,520 мм і колісну базу 2,580 мм, що робить його на 450 мм коротшим за стандартну коротку версію та на 780 мм коротшим за довгу. Це помітно впливає на керованість: радіус повороту складає всього 4,7 метра, що дозволяє легше маневрувати в обмеженому просторі.

Хоча автомобіль став коротшим, однокабінна компоновка зберігає достатньо місця для заднього ліжка довжиною 1,867 мм — більше, ніж у багатьох середньорозмірних пікапів із подвійною кабіною. При цьому Super SWB зберігає характерний зовнішній вигляд Hilux, включно зі знайомим носом та практичною вантажною платформою.

Модель пропонується в єдиному рівні оснащення «Привабливий пакет». Зовні її виділяють світлодіодні фари, чорні вставки, нефарбований бампер і 14-дюймові сталеві колеса. Усередині кабіна залишається простою та функціональною: чорна оббивка з помаранчевими акцентами, кондиціонер, порт USB Type-C, дзеркала та вікна з електроприводом, ручне регулювання сидінь і базові системи безпеки.

Під капотом встановлений 2,4-літровий турбодизель на 150 к.с. і 343 Нм крутного моменту, що передається на задні колеса через шестиступінчастий автомат. Пікап розташований на надійному драбинному шасі, успадкованому від більшого Hilux, що забезпечує міцність і довговічність.

