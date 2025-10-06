0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-20 найдешевших спортивних автомобілів 2026 року

Технології&Авто
4
ТОП-20 найдешевших спортивних автомобілів 2026 року
ТОП-20 найдешевших спортивних автомобілів 2026 року, www.motor1.com
Фахівці Motor1 склали список найкращих спортивних автомобілів 2026 року.
Для водія важливо насолоджуватися своєю машиною, а ціна у цьому питанні теж є ключовим фактором. Тому експерти назвали 20 спортивних автомобілів, які за сучасними стандартами досі вважаються «дешевими» (за мірками США).

Найдешевші спортивні автомобілі 2026 року

(вказані стартові ціни на ринку Америки за авто 2026 модельного ряду)
  • 1. Mazda MX-5 — $30,515
  • 2. Toyota GR86 — $31,960
  • 3. Honda Civic Si — $32,190
  • 4. Volkswagen GTI — $33,670
  • 5. Ford Mustang EcoBoost — $33,515
  • 6. Subaru WRX — $33,855
  • 7. Mini Cooper S — $33,975
Читайте також
  • 8. Acura Integra — $34,195
  • 9. Volkswagen Jetta GLI — $35,020
  • 10. Hyundai Elantra N — $35,595
  • 11. Subaru BRZ — $37,055
  • 12. Mazda3 Turbo — $37,975
  • 13. Mini Cooper JCW — $40,075
  • 14. Toyota GR Corolla — $42,495
  • 15. Nissan Z — $44,215
  • 16. Honda Civic Type R — $47,090
  • 17. Ford Mustang GT — $48,555
  • 18. Volkswagen Golf R — $50,730
  • 19. Cadillac CT4-V — $52,120
  • 20. Audi S3 — $53,295
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems