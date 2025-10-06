ТОП-20 найдешевших спортивних автомобілів 2026 року Сьогодні 23:19 — Технології&Авто

ТОП-20 найдешевших спортивних автомобілів 2026 року, www.motor1.com

Фахівці Motor1 склали список найкращих спортивних автомобілів 2026 року.

Для водія важливо насолоджуватися своєю машиною, а ціна у цьому питанні теж є ключовим фактором. Тому експерти назвали 20 спортивних автомобілів, які за сучасними стандартами досі вважаються «дешевими» (за мірками США).

Найдешевші спортивні автомобілі 2026 року

(вказані стартові ціни на ринку Америки за авто 2026 модельного ряду)

1. Mazda MX-5 — $30,515

2. Toyota GR86 — $31,960

3. Honda Civic Si — $32,190

4. Volkswagen GTI — $33,670

5. Ford Mustang EcoBoost — $33,515

6. Subaru WRX — $33,855

7. Mini Cooper S — $33,975

8. Acura Integra — $34,195

9. Volkswagen Jetta GLI — $35,020

10. Hyundai Elantra N — $35,595

11. Subaru BRZ — $37,055

12. Mazda3 Turbo — $37,975

13. Mini Cooper JCW — $40,075

14. Toyota GR Corolla — $42,495

15. Nissan Z — $44,215

16. Honda Civic Type R — $47,090

17. Ford Mustang GT — $48,555

18. Volkswagen Golf R — $50,730

19. Cadillac CT4-V — $52,120

20. Audi S3 — $53,295

