ТОП-20 найдешевших спортивних автомобілів 2026 року
Фахівці Motor1 склали список найкращих спортивних автомобілів 2026 року.
Для водія важливо насолоджуватися своєю машиною, а ціна у цьому питанні теж є ключовим фактором. Тому експерти назвали 20 спортивних автомобілів, які за сучасними стандартами досі вважаються «дешевими» (за мірками США).
Найдешевші спортивні автомобілі 2026 року
(вказані стартові ціни на ринку Америки за авто 2026 модельного ряду)
- 1. Mazda MX-5 — $30,515
- 2. Toyota GR86 — $31,960
- 3. Honda Civic Si — $32,190
- 4. Volkswagen GTI — $33,670
- 5. Ford Mustang EcoBoost — $33,515
- 6. Subaru WRX — $33,855
- 7. Mini Cooper S — $33,975
- 8. Acura Integra — $34,195
- 9. Volkswagen Jetta GLI — $35,020
- 10. Hyundai Elantra N — $35,595
- 11. Subaru BRZ — $37,055
- 12. Mazda3 Turbo — $37,975
- 13. Mini Cooper JCW — $40,075
- 14. Toyota GR Corolla — $42,495
- 15. Nissan Z — $44,215
- 16. Honda Civic Type R — $47,090
- 17. Ford Mustang GT — $48,555
- 18. Volkswagen Golf R — $50,730
- 19. Cadillac CT4-V — $52,120
- 20. Audi S3 — $53,295
