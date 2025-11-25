Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі швидкістю 200 Мбіт/с Сьогодні 01:22 — Технології&Авто

Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі швидкістю 200 Мбіт/с

Starlink розширила покриття свого доступнішого тарифного плану Residential Lite й додала до нього низку східних штатів США, зокрема Нью-Йорк, Вірджинію, Мічиган, Північну Кароліну та Флориду. Тепер супутниковий інтернет за 80 доларів на місяць доступний на всій території країни.

Residential Lite обходиться на третину дешевше за стандартний житловий тариф, використовує той самий комплект обладнання та забезпечує пікові швидкості до 200 Мбіт/с. Хоча Starlink також пропонує ще дешевший тариф за 40 доларів, він обмежений завантаженням до 100 Мбіт/с.

За оцінкою компанії, користувачі Residence Lite отримують середню швидкість 80−200 Мбіт/с та до 35 Мбіт/с на відвантаження. Раніше ця пропозиція була доступна лише у західних та центральних штатах.

Абоненти стандартного тарифу за 120 доларів у нових регіонах покриття тепер можуть перейти на дешевший план, якщо їм не потрібні швидкості понад 400 Мбіт/с, які надає дорожчий пакет.

