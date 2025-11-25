0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі швидкістю 200 Мбіт/с

Технології&Авто
389
Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі швидкістю 200 Мбіт/с
Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі швидкістю 200 Мбіт/с
Starlink розширила покриття свого доступнішого тарифного плану Residential Lite й додала до нього низку східних штатів США, зокрема Нью-Йорк, Вірджинію, Мічиган, Північну Кароліну та Флориду. Тепер супутниковий інтернет за 80 доларів на місяць доступний на всій території країни.
Residential Lite обходиться на третину дешевше за стандартний житловий тариф, використовує той самий комплект обладнання та забезпечує пікові швидкості до 200 Мбіт/с. Хоча Starlink також пропонує ще дешевший тариф за 40 доларів, він обмежений завантаженням до 100 Мбіт/с.
Читайте також
За оцінкою компанії, користувачі Residence Lite отримують середню швидкість 80−200 Мбіт/с та до 35 Мбіт/с на відвантаження. Раніше ця пропозиція була доступна лише у західних та центральних штатах.
Абоненти стандартного тарифу за 120 доларів у нових регіонах покриття тепер можуть перейти на дешевший план, якщо їм не потрібні швидкості понад 400 Мбіт/с, які надає дорожчий пакет.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems