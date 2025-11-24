0 800 307 555
Податок на 200 млн гривень від власників «елітних» авто: де отримали найбільше

Технології&Авто
Протягом січня-жовтня 2025 року до місцевих бюджетів сплачено 200,4 млн грн транспортного податку. Це на 2,6% (або +5,1 млн грн) більше відповідного періоду минулого року.
Про це повідомила ДПС.
Фізичні особи перерахували 97,8 млн грн, юридичні — 102,6 млн грн.

Найбільші суми отримали бюджети:

  • Києва — 60,2 млн грн,
  • Дніпропетровщини — 18,9 млн грн,
  • Одещини — 15,8 млн грн,
  • Київщини — 14,6 млн гривень.
Транспортний податок
Це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів. Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура.

Хто платить

Платниками є власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (у 2025 році — це 3 млн грн).
Перелік автомобілів щороку формує Мінекономіки та публікує на своєму офіційному сайті. Наразі до нього включено 1362 моделі легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2025 році.

Марки автомобілів

AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інші.
Річна ставка податку фіксована — 25 000 грн за кожен автомобіль.
Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення від ДПС та повинні сплатити податок протягом 60 днів з дня його отримання.
Юридичні особи самостійно обчислюють податок і сплачують його щокварталу рівними частинами.

Сплатити податок

  • через Електронний кабінет платника (розділ «Стан розрахунків з бюджетом»);
  • у мобільному застосунку ДПС «Моя податкова»;
  • через інтернет-банкінг або у будь-якому банку за реквізитами, зазначеними в повідомленні-рішенні.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПодатки
