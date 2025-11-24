RAV4 на мінімалках: Toyota показала новий доступний кросовер (фото) Сьогодні 06:32 — Технології&Авто

RAV4 на мінімалках: Toyota показала новий доступний кросовер (фото)

У Китаї на автошоу в Гуанчжоу дебютувала нова Toyota Wildlander. Недорогий кросовер випускатимуть у бензинових та гібридних варіантах потужністю до 237 сил.

Його подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.

Дешевий кросовер Toyota Wildlander надходить у продаж за ціною від 169 800 до 230 800 юанів ($23 900 — 32 500).

Що відомо про Toyota Wildlander 2026

Wildlander — здешевлена версія нової Toyota RAV4 2026, яку випускають на китайському підприємстві GAC Toyota. Якщо попередник відрізнявся від RAV4 дизайном передньої частини, то тепер у Wildlander лише інакші бампери. Габарити теж ідентичні.

Розміри

Довжина — 4600 мм

Ширина — 1855 мм

Висота — 1680 мм

Колісна база — 2690 мм

Салон також повторює інтер’єр Toyota RAV4, проте Wildlander отримав збільшений (14 або 15,6 дюйма) центральний тачскрін.

Базова комплектація Toyota Wildlander включає люк, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру та бездротову зарядку смартфонів. Топовий варіант додає проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, підігрів і вентиляцію передніх крісел.

Читайте також Які автомобілі з Китаю купують українці — рейтинг брендів

На відміну від Toyota RAV4, Wildlander зберіг бензинову модифікацію із 2,0-літровим 171-сильним двигуном. Також у лінійці є одразу дві гібридні версії — 2,0-літрова 197-сильна та 2,5-літрова 237-сильна. Усі Toyota Wildlander оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.