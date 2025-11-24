0 800 307 555
RAV4 на мінімалках: Toyota показала новий доступний кросовер (фото)

Технології&Авто
У Китаї на автошоу в Гуанчжоу дебютувала нова Toyota Wildlander. Недорогий кросовер випускатимуть у бензинових та гібридних варіантах потужністю до 237 сил.
Його подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.
Дешевий кросовер Toyota Wildlander надходить у продаж за ціною від 169 800 до 230 800 юанів ($23 900 — 32 500).

Що відомо про Toyota Wildlander 2026

Wildlander — здешевлена версія нової Toyota RAV4 2026, яку випускають на китайському підприємстві GAC Toyota. Якщо попередник відрізнявся від RAV4 дизайном передньої частини, то тепер у Wildlander лише інакші бампери. Габарити теж ідентичні.
RAV4 на мінімалках: Toyota показала новий доступний кросовер (фото)

Розміри

  • Довжина — 4600 мм
  • Ширина — 1855 мм
  • Висота — 1680 мм
  • Колісна база — 2690 мм
Салон також повторює інтер’єр Toyota RAV4, проте Wildlander отримав збільшений (14 або 15,6 дюйма) центральний тачскрін.
RAV4 на мінімалках: Toyota показала новий доступний кросовер (фото)
Базова комплектація Toyota Wildlander включає люк, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру та бездротову зарядку смартфонів. Топовий варіант додає проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, підігрів і вентиляцію передніх крісел.
На відміну від Toyota RAV4, Wildlander зберіг бензинову модифікацію із 2,0-літровим 171-сильним двигуном. Також у лінійці є одразу дві гібридні версії — 2,0-літрова 197-сильна та 2,5-літрова 237-сильна. Усі Toyota Wildlander оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.
