В Україні можуть продовжити пільгове розмитнення енергетичного обладнання

У парламенті зареєстровано законопроєкти, які передбачають продовження на 2026 рік дії пільгового режиму імпорту енергетичного обладнання.

Ініціатива спрямована на відновлення енергетичної інфраструктури, що зазнала значних руйнувань унаслідок атак російської армії, та зменшення ризику перебоїв з електропостачанням у 2026 році.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту № 14089, у результаті терористичних ударів було пошкоджено значну кількість об’єктів електроенергетики, що спричинило перебої в роботі енергосистеми. «Не можна виключати ризиків такого пошкодження в майбутньому, тож заходи необхідно продовжити до 1 січня 2027 року», — наголошують автори документа.

Ключова пропозиція законопроєктів — звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України обладнання, необхідного для будівництва та відновлення енергетичних об’єктів. Пільги поширюватимуться на імпортну техніку для:

вітрових електростанцій (ВЕС);

сонячних електростанцій (СЕС);

гідроелектростанцій (ГЕС);

теплових електростанцій (ТЕС);

газопоршневих і газотурбінних електростанцій;

систем накопичення енергії (energy storage).

Як наголошують ініціатори, запроваджені у 2024 році податкові пільги вже продемонстрували ефективність: вони дозволили оперативно відновити критичні об’єкти енергосистеми та підтримали стабільність економіки у 2024−2025 роках. Продовження дії пільгового розмитнення, за оцінками уряду, дасть змогу пришвидшити модернізацію енергетичних потужностей, підвищити стійкість системи та зменшити залежність від екстрених постачань енергії.

