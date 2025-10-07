0 800 307 555
укр
В Україні можуть продовжити пільгове розмитнення енергетичного обладнання

Технології&Авто
У парламенті зареєстровано законопроєкти, які передбачають продовження на 2026 рік дії пільгового режиму імпорту енергетичного обладнання.
Про це свідчать картки проєктів закону (реєтр. № 14089 та № 14090) на сайті ВР.
Ініціатива спрямована на відновлення енергетичної інфраструктури, що зазнала значних руйнувань унаслідок атак російської армії, та зменшення ризику перебоїв з електропостачанням у 2026 році.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту № 14089, у результаті терористичних ударів було пошкоджено значну кількість об’єктів електроенергетики, що спричинило перебої в роботі енергосистеми. «Не можна виключати ризиків такого пошкодження в майбутньому, тож заходи необхідно продовжити до 1 січня 2027 року», — наголошують автори документа.
Ключова пропозиція законопроєктів — звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України обладнання, необхідного для будівництва та відновлення енергетичних об’єктів. Пільги поширюватимуться на імпортну техніку для:
  • вітрових електростанцій (ВЕС);
  • сонячних електростанцій (СЕС);
  • гідроелектростанцій (ГЕС);
  • теплових електростанцій (ТЕС);
  • газопоршневих і газотурбінних електростанцій;
  • систем накопичення енергії (energy storage).
Як наголошують ініціатори, запроваджені у 2024 році податкові пільги вже продемонстрували ефективність: вони дозволили оперативно відновити критичні об’єкти енергосистеми та підтримали стабільність економіки у 2024−2025 роках. Продовження дії пільгового розмитнення, за оцінками уряду, дасть змогу пришвидшити модернізацію енергетичних потужностей, підвищити стійкість системи та зменшити залежність від екстрених постачань енергії.
За матеріалами:
Mind
