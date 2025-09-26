0 800 307 555
«Нафтогаз» запропонував США 10 енергетичних проєктів

Енергетика
«Нафтогаз» презентував кілька ініціатив, які можуть стати першими в межах угоди про співпрацю з США у сфері ресурсів.
Про це пише Bloomberg.
За словами голови правління компанії Сергія Корецького, йдеться про десять проєктів, що стосуються видобутку та підвищення енергоефективності.
«Ми хочемо бути серед перших проєктів у цій сфері», — наголосив Корецький.
Нагадаємо, «Нафтогаз України» ще на рік продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.
«Нафтогаз України» сплатив $1 млрд із власних коштів на імпорт газу для цьогорічного опалювального сезону. Ще $1 млрд профінансували у Європейському банку реконструкції та розвитку.
За матеріалами:
ua.news
