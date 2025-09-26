«Нафтогаз» запропонував США 10 енергетичних проєктів
«Нафтогаз» презентував кілька ініціатив, які можуть стати першими в межах угоди про співпрацю з США у сфері ресурсів.
Про це пише Bloomberg.
За словами голови правління компанії Сергія Корецького, йдеться про десять проєктів, що стосуються видобутку та підвищення енергоефективності.
Читайте також
«Ми хочемо бути серед перших проєктів у цій сфері», — наголосив Корецький.
Нагадаємо, «Нафтогаз України» ще на рік продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.
«Нафтогаз України» сплатив $1 млрд із власних коштів на імпорт газу для цьогорічного опалювального сезону. Ще $1 млрд профінансували у Європейському банку реконструкції та розвитку.
Поділитися новиною
Також за темою
«Нафтогаз» запропонував США 10 енергетичних проєктів
Індія просить США дозволити купівлю іранської нафти замість російської — Bloomberg
Тарифи на опалення: що буде з 1 жовтня 2025 року
Болгарія розірве договір про транзит російського газу у 2026 році
США готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи — міністр енергетики
На Запорізькій АЕС триває блекаут: в «Енергоатомі» заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію