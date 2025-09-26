«Нафтогаз» запропонував США 10 енергетичних проєктів Сьогодні 20:45 — Енергетика

«Нафтогаз» запропонував США 10 енергетичних проєктів

«Нафтогаз» презентував кілька ініціатив, які можуть стати першими в межах угоди про співпрацю з США у сфері ресурсів.

Про це пише Bloomberg.

За словами голови правління компанії Сергія Корецького, йдеться про десять проєктів, що стосуються видобутку та підвищення енергоефективності.

«Ми хочемо бути серед перших проєктів у цій сфері», — наголосив Корецький.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» ще на рік продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.

«Нафтогаз України» сплатив $1 млрд із власних коштів на імпорт газу для цьогорічного опалювального сезону. Ще $1 млрд профінансували у Європейському банку реконструкції та розвитку.

