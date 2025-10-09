WhatsApp для iPhone отримав вбудований перекладач повідомлень Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

WhatsApp для iPhone отримав вбудований перекладач повідомлень

Після запуску функції перекладу на Android кілька тижнів тому, WhatsApp почав розгортати власний інструмент перекладу повідомлень і для користувачів iPhone. Нова можливість доступна у версії 25.28.74 і дозволяє перекладати повідомлення на 21 мову без потреби в зовнішніх сервісах.

Як працює переклад у WhatsApp

Щоб перевірити, чи доступна функція перекладу, потрібно:

Натиснути й утримати будь-яке повідомлення у чаті. Обрати пункт Більше. У меню знайти опцію Перекласти.

Під час першого використання WhatsApp запропонує обрати мови оригіналу та перекладу і завантажити відповідні мовні пакети на пристрій. Після цього користувач зможе перекладати повідомлення навіть без підключення до інтернету.

Завантажені мови можна знайти або видалити у розділі Налаштування > Переклад > Завантажені мови.

Обмеження функції

Meta уточнює, що переклад доступний лише для текстових повідомлень — тобто можна перекладати як надіслані, так і отримані тексти у приватних і групових чатах. Проте місцезнаходження, документи, контакти, стікери та GIF-файли перекладати не можна.

Для роботи функції потрібен стабільний Wi-Fi або мобільний інтернет і достатньо місця для мовних пакетів.

