WhatsApp для iPhone отримав вбудований перекладач повідомлень
Після запуску функції перекладу на Android кілька тижнів тому, WhatsApp почав розгортати власний інструмент перекладу повідомлень і для користувачів iPhone. Нова можливість доступна у версії 25.28.74 і дозволяє перекладати повідомлення на 21 мову без потреби в зовнішніх сервісах.
Як працює переклад у WhatsApp
Щоб перевірити, чи доступна функція перекладу, потрібно:
- Натиснути й утримати будь-яке повідомлення у чаті.
- Обрати пункт Більше.
- У меню знайти опцію Перекласти.
Під час першого використання WhatsApp запропонує обрати мови оригіналу та перекладу і завантажити відповідні мовні пакети на пристрій. Після цього користувач зможе перекладати повідомлення навіть без підключення до інтернету.
Завантажені мови можна знайти або видалити у розділі Налаштування > Переклад > Завантажені мови.
Обмеження функції
Meta уточнює, що переклад доступний лише для текстових повідомлень — тобто можна перекладати як надіслані, так і отримані тексти у приватних і групових чатах. Проте місцезнаходження, документи, контакти, стікери та GIF-файли перекладати не можна.
Для роботи функції потрібен стабільний Wi-Fi або мобільний інтернет і достатньо місця для мовних пакетів.
