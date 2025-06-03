Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій — Finance.ua

Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій Сьогодні 23:20 — Технології&Авто

Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій

Стартап Neuralink, заснований Ілоном Маском, оголосив про залучення $650 мільйонів інвестицій у новому раунді фінансування. Серед інвесторів — відомі венчурні фонди, зокрема ARK Invest, Sequoia Capital, Founders Fund, Thrive Capital та Lightspeed Venture Partners.

Залучені кошти компанія спрямує на розширення доступу до своєї технології для нових пацієнтів і на розробку нових пристроїв, що мають поглибити взаємодію між біологічним і штучним інтелектом.

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Neuralink розробляє мозково-компʼютерний інтерфейс (BCI), який перетворює нейронні сигнали в цифрові команди. Її перша система під назвою Telepathy включає 64 надтонкі «нитки», які імплантують у мозок. Вони реєструють нейронну активність через понад тисячу електродів. Станом на початок червня пристрій було імплантовано п’ятьом пацієнтам. Neuralink наразі проводить чотири клінічні випробування Telepathy.

Технології BCI досліджуються в науці вже багато років, і серед конкурентів компанії — Synchron, Paradromics і Precision Neuroscience. До речі, Paradromics цього тижня повідомила про успішне імплантування свого пристрою людині.

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Neuralink також працює над системою Blindsight, яка потенційно дозволить відновити зір навіть тим, хто втратив очі й зорові нерви. Цей пристрій отримав статус «проривної розробки» від FDA, що прискорює процес схвалення.

Попри значні досягнення, компанія має пройти ще багато етапів до масової комерціалізації своїх пристроїв. Маск, однак, залишається оптимістом і навіть заявляв, що готовий імплантувати пристрій собі.

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