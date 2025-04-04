Neuralink шукає людей із квадриплегією по всьому світу для дослідження свого мозкового імпланта — Finance.ua

Neuralink шукає людей із квадриплегією по всьому світу для дослідження свого мозкового імпланта
Компанія Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink тепер шукає людей по всьому світу для дослідження пристрою, що дозволяє керувати комп’ютерами силою думки.
Про це написали в Х.
🌎 The Neuralink Patient Registry is now open globally!— Neuralink (@neuralink) April 2, 2025
If you have quadriplegia and are interested in exploring groundbreaking ways to control a computer using your thoughts, you can now sign up from anywhere in the world.https://t.co/jdKOJNhuKf pic.twitter.com/rgG1sRr8G7
Neuralink шукає людей із квадриплегією — це стан, при якому повністю або частково втрачена рухливість і чутливість у всіх чотирьох кінцівках (руках і ногах).
«Якщо у вас обмежена або відсутня можливість користуватися обома руками через травму шийного відділу спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз (ALS) — ви можете відповідати критеріям відбору», — йдеться на сайті Neuralink.
Компанія досліджує імплант, який розміщують у частині мозку, відповідальній за планування рухів. Він інтерпретує нейронну активність людини, що дозволяє керувати комп’ютером або смартфоном лише за допомогою наміру руху — без проводів чи фізичних зусиль.
«Це дослідження може допомогти знайти безпечніші та ефективніші способи імплантації й використання імпланту для потенційного відновлення та розширення можливостей управління комп’ютером та іншими пристроями», — пояснюють фахівці.
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Neuralink вже імплантувала пристрій трьом пацієнтам. Першим був Ноланд Арбо, який після операцій зміг силою думки грати у шахи та інші ігри. Раніше повідомлялося, що Neuralink планує провести близько 20−30 таких операцій у 2025 році.
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