Neuralink планує імплантувати чипи ще десяткам людей у 2025 році — Finance.ua
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Neuralink планує імплантувати чипи ще десяткам людей у 2025 році

Технології&Авто
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Neuralink планує імплантувати чипи ще десяткам людей у 2025 році
Neuralink планує імплантувати чипи ще десяткам людей у 2025 році
Компанія Ілона МаскаNeuralink планує суттєво збільшити кількість людей, яким імплантують чип Neuralink. Протягом 2025 року кількість може збільшитися на десятки.
Про це повідомляє The Economic Times.
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Відомо, що Neuralink вживив свій мозковий чип вже третій людині.
На цьому компанія не збирається зупинятися і протягом 2025 року планує збільшити кількість на 20−30 людей.
«Зараз у нас є три людини з імплантованими Neuralinks, і всі вони добре працюють», — сказав Ілон Маск.
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Основне дослідження, в якому взяли участь до п’яти пацієнтів, спрямоване на надання паралізованим людям можливості керувати зовнішніми пристроями, як-от комп’ютери чи смартфони, за допомогою своїх думок.
За матеріалами:
speka.media
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