Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту — Finance.ua

Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту
Компанія Neuralink, якою володіє американський підприємець Ілон Маск, успішно імплантувала мозковий чип вже третьому пацієнту.
Про це Маск повідомив під час заходу у Лас-Вегасі, передає Bloomberg.
«У нас зараз три людини з імплантованими Neuralink, і всі вони працюють добре», — сказав він.
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За його словами, компанія планує провести ще близько 20−30 імплантацій у 2025 році.
Чип покликаний дати паралізованим пацієнтам можливість користуватися цифровими пристроями за допомогою однієї лише думки.
Як повідомляв Укрінформ, у 2024 році наприкінці січня Ілон Маск заявив, що компанія Neuralink вперше успішно вживила чип у людський мозок. Друга процедура пройшла у серпні.
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Neuralink розробила мозковий імплантат, призначений допомогти людям використовувати нейронні сигнали для керування зовнішніми технологіями. Компанія має на меті відновлення втрачених можливостей людей, таких як зір, моторика, мовлення.
У листопаді Neuralink оголосила, що отримала дозвіл на нове дослідження, в ході якого випробовуватиме свої мозкові імплантати для керування роботизованою рукою силою думки.
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