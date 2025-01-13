Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту — Finance.ua

Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту

Компанія Neuralink, якою володіє американський підприємець Ілон Маск, успішно імплантувала мозковий чип вже третьому пацієнту.

Про це Маск повідомив під час заходу у Лас-Вегасі, передає Bloomberg

«У нас зараз три людини з імплантованими Neuralink, і всі вони працюють добре», — сказав він.

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За його словами, компанія планує провести ще близько 20−30 імплантацій у 2025 році.

Чип покликаний дати паралізованим пацієнтам можливість користуватися цифровими пристроями за допомогою однієї лише думки.

Як повідомляв Укрінформ, у 2024 році наприкінці січня Ілон Маск заявив, що компанія Neuralink вперше успішно вживила чип у людський мозок. Друга процедура пройшла у серпні.

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Neuralink розробила мозковий імплантат, призначений допомогти людям використовувати нейронні сигнали для керування зовнішніми технологіями. Компанія має на меті відновлення втрачених можливостей людей, таких як зір, моторика, мовлення.

У листопаді Neuralink оголосила, що отримала дозвіл на нове дослідження, в ході якого випробовуватиме свої мозкові імплантати для керування роботизованою рукою силою думки.

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