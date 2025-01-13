Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту

Технології&Авто
39
Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту
Neuralink вживила мозковий чип третьому пацієнту
Компанія Neuralink, якою володіє американський підприємець Ілон Маск, успішно імплантувала мозковий чип вже третьому пацієнту.
Про це Маск повідомив під час заходу у Лас-Вегасі, передає Bloomberg.
«У нас зараз три людини з імплантованими Neuralink, і всі вони працюють добре», — сказав він.
Читайте також
За його словами, компанія планує провести ще близько 20−30 імплантацій у 2025 році.
Чип покликаний дати паралізованим пацієнтам можливість користуватися цифровими пристроями за допомогою однієї лише думки.
Як повідомляв Укрінформ, у 2024 році наприкінці січня Ілон Маск заявив, що компанія Neuralink вперше успішно вживила чип у людський мозок. Друга процедура пройшла у серпні.
Читайте також
Neuralink розробила мозковий імплантат, призначений допомогти людям використовувати нейронні сигнали для керування зовнішніми технологіями. Компанія має на меті відновлення втрачених можливостей людей, таких як зір, моторика, мовлення.
У листопаді Neuralink оголосила, що отримала дозвіл на нове дослідження, в ході якого випробовуватиме свої мозкові імплантати для керування роботизованою рукою силою думки.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.