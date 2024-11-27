Neuralink працює над технологією, що дасть змогу контролювати роботизовану руку силою думки — Finance.ua

Neuralink працює над технологією, що дасть змогу контролювати роботизовану руку силою думки Сьогодні 01:24 — Технології&Авто

Neuralink працює над технологією, що дасть змогу контролювати роботизовану руку силою думки

Компанія Neuralink Ілона Маска, яка створює мозкові імпланти, оголосила що досліджує їх нове застосування — керування роботизованою рукою. З якими труднощами можуть зіткнутися дослідники?

«Ми раді повідомити про схвалення і запуск нового техніко-економічного обґрунтування для розширення контролю над BCI за допомогою імплантату N1 на дослідницьку допоміжну роботизовану руку», — йдеться в повідомленні Neuralink, яке передає Wired.

BCI (brain-computer interface), або мозково-комп'ютерний інтерфейс, — це система, яка дозволяє людині безпосередньо керувати зовнішніми пристроями за допомогою мозкових хвиль. Вона працює шляхом зчитування та декодування сигналів руху від нейронів. BCI від Neuralink містить пристрій розміром з монету під назвою N1, який хірургічно імплантується в мозок за допомогою робота. Наразі компанія оцінює безпечність свого BCI, а також його здатність керувати комп’ютером у людей з паралічем.

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BCI вже використовували для керування протезом руки. У 2008 році команда під керівництвом Ендрю Шварца з Піттсбурзького університету показала, що мавпа може керувати роботизованою рукою, щоб годувати себе за допомогою сигналів з мозку. Після цього дослідники перейшли до людей-добровольців.

У дослідженні 2012 року, опублікованому в журналі Nature, двоє людей, паралізованих внаслідок інсульту, змогли керувати роботизованою рукою, щоб діставати й брати предмети, просто думаючи про це. Один пацієнт зміг подати собі каву вперше за 14 років. В іншому дослідженні, проведеному у 2016 році, чоловік з BCI відновив відчуття дотику за допомогою роботизованої руки.

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Але в цих дослідженнях використовувалися незграбні пристрої, які вимагали прокладання кабелю від голови учасника дослідження до комп’ютера, що розшифровує сигнали мозку. На відміну від них, система Neuralink є бездротовою.

«Ми вітаємо Neuralink з отриманням дозволу на проведення техніко-економічного обґрунтування. Кожне досягнення в галузі нейротехнологій наближає нас до розширення можливостей людей з неврологічними розладами», — говорить Маркус Герхардт, генеральний директор і співзасновник Blackrock Neurotech, компанії, яка виробляє мозковий імплантат, що використовувався в попередніх дослідженнях з керування роботизованих кінцівок за допомогою думки.

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Браян Деклева, науковий співробітник лабораторії нейронної інженерії Rehab Neural Engineering Labs при Пітсбурзькому університеті, каже, що найбільшою проблемою в досягненні контролю над роботизованою рукою з використанням BCI є необхідність калібрування.

«Чим складніше управління, чим більше ступенів свободи ви додаєте, тим більше часу займає калібрування в цілому. Люди не хочуть сидіти й проводити півгодинне калібрування на початку кожного дня, щоб використовувати свій пристрій», — зауважує він.

Якщо це обмеження вдасться подолати, то BCI, які керують роботизованими маніпуляторами, дозволять людям з паралічем виконувати прості щоденні завдання без сторонньої допомоги.

У березні Ілон Маск анонсував ще один продукт свого стартапу Neuralink — імплантат Blindsight, який може відновити зір навіть тим людям, які втратили обидва ока. У вересні стартап повідомив, що експериментальний імплантат отримав позначку «проривного пристрою» від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA).

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