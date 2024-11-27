Neuralink працює над технологією, що дасть змогу контролювати роботизовану руку силою думки — Finance.ua
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Neuralink працює над технологією, що дасть змогу контролювати роботизовану руку силою думки

Технології&Авто
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Neuralink працює над технологією, що дасть змогу контролювати роботизовану руку силою думки
Neuralink працює над технологією, що дасть змогу контролювати роботизовану руку силою думки
Компанія Neuralink Ілона Маска, яка створює мозкові імпланти, оголосила що досліджує їх нове застосування — керування роботизованою рукою. З якими труднощами можуть зіткнутися дослідники?
«Ми раді повідомити про схвалення і запуск нового техніко-економічного обґрунтування для розширення контролю над BCI за допомогою імплантату N1 на дослідницьку допоміжну роботизовану руку», — йдеться в повідомленні Neuralink, яке передає Wired.
BCI (brain-computer interface), або мозково-комп'ютерний інтерфейс, — це система, яка дозволяє людині безпосередньо керувати зовнішніми пристроями за допомогою мозкових хвиль. Вона працює шляхом зчитування та декодування сигналів руху від нейронів. BCI від Neuralink містить пристрій розміром з монету під назвою N1, який хірургічно імплантується в мозок за допомогою робота. Наразі компанія оцінює безпечність свого BCI, а також його здатність керувати комп’ютером у людей з паралічем.
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BCI вже використовували для керування протезом руки. У 2008 році команда під керівництвом Ендрю Шварца з Піттсбурзького університету показала, що мавпа може керувати роботизованою рукою, щоб годувати себе за допомогою сигналів з мозку. Після цього дослідники перейшли до людей-добровольців.
У дослідженні 2012 року, опублікованому в журналі Nature, двоє людей, паралізованих внаслідок інсульту, змогли керувати роботизованою рукою, щоб діставати й брати предмети, просто думаючи про це. Один пацієнт зміг подати собі каву вперше за 14 років. В іншому дослідженні, проведеному у 2016 році, чоловік з BCI відновив відчуття дотику за допомогою роботизованої руки.
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Але в цих дослідженнях використовувалися незграбні пристрої, які вимагали прокладання кабелю від голови учасника дослідження до комп’ютера, що розшифровує сигнали мозку. На відміну від них, система Neuralink є бездротовою.
«Ми вітаємо Neuralink з отриманням дозволу на проведення техніко-економічного обґрунтування. Кожне досягнення в галузі нейротехнологій наближає нас до розширення можливостей людей з неврологічними розладами», — говорить Маркус Герхардт, генеральний директор і співзасновник Blackrock Neurotech, компанії, яка виробляє мозковий імплантат, що використовувався в попередніх дослідженнях з керування роботизованих кінцівок за допомогою думки.
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Браян Деклева, науковий співробітник лабораторії нейронної інженерії Rehab Neural Engineering Labs при Пітсбурзькому університеті, каже, що найбільшою проблемою в досягненні контролю над роботизованою рукою з використанням BCI є необхідність калібрування.
«Чим складніше управління, чим більше ступенів свободи ви додаєте, тим більше часу займає калібрування в цілому. Люди не хочуть сидіти й проводити півгодинне калібрування на початку кожного дня, щоб використовувати свій пристрій», — зауважує він.
Якщо це обмеження вдасться подолати, то BCI, які керують роботизованими маніпуляторами, дозволять людям з паралічем виконувати прості щоденні завдання без сторонньої допомоги.
У березні Ілон Маск анонсував ще один продукт свого стартапу Neuralink — імплантат Blindsight, який може відновити зір навіть тим людям, які втратили обидва ока. У вересні стартап повідомив, що експериментальний імплантат отримав позначку «проривного пристрою» від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA).
За матеріалами:
dev.ua
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