Neuralink анонсувала імплантат Blindsight, який відновить зір навіть сліпим від народження людям — Finance.ua

Neuralink анонсувала імплантат Blindsight, який відновить зір навіть сліпим від народження людям 19.09.2024, 01:36 — Технології&Авто

Neuralink анонсувала імплантат Blindsight, який відновить зір навіть сліпим від народження людям

Компанія Neuralink Ілона Маска представила революційний зоровий імплантат Blindsight, який обіцяє відновити зір людям, в тому числі тим, хто сліпий від народження. Амбітний пристрій має потенціал розблокувати «надлюдський» зір, вловлюючи світло за межами видимого спектру, наприклад, інфрачервоні та ультрафіолетові хвилі — концепція, яка часто зустрічається в науковій фантастиці.

Маск розповів про розробку пристрою у своїй соціальній мережі X, заявивши , що імплантат Blindsight дозволить відновити зір навіть тим, хто не має очей або зорового нерва, за умови, що їхня зорова кора залишиться неушкодженою.

Цей пристрій може стати величезною інновацією у галузі нейронних технологій. Маск додав, що хоча початкова якість зображення буде нагадувати примітивну графіку ранніх ігрових приставок, таких як Atari, можливості пристрою з часом будуть розвиватися.

Команда Neuralink підтвердила, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) визнало Blindsight проривною розробкою, що відкриває шлях до випробувань на людях. Зараз компанія приймає заявки від потенційних пацієнтів, зацікавлених в участі в цих випробуваннях.

We have received Breakthrough Device Designation from the FDA for Blindsight.



Join us in our quest to bring back sight to those who have lost it. Apply to our Patient Registry and openings on our career page https://t.co/abBMTdv7Rh — Neuralink (@neuralink) September 17, 2024

За словами Маска, майбутні ітерації імплантату Blindsight вийдуть за рамки людського зору і з часом зможуть розпізнавати довжини хвиль радарів, наближаючи світ на крок до надлюдських здібностей.

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