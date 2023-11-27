Neuralink Ілона Маска залучила додаткові $43 млн інвестицій — Finance.ua
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Neuralink Ілона Маска залучила додаткові $43 млн інвестицій

Фондовий ринок
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Neuralink Ілона Маска залучила додаткові $43 млн інвестицій
Neuralink Ілона Маска залучила додаткові $43 млн інвестицій
Компанія Ілона Маска з виробництва мозкових чипів Neuralink залучила додаткові $43 млн венчурного капіталу.
Про це пише TechCrunch з посиланням на відповідне подання до SEC минулого тижня.
Заявка свідчить, що Neuralink збільшила свій попередній транш від Founders Fund Пітера Тіля з $280 млн до $323 млн. У фінансуванні взяли участь 32 інвестори.
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Neuralink останнім часом не розкривала свою оцінку. В червні агентство Reuters повідомляло, що оцінка компанії близька до $5 млрд.
Заснована у 2016 році Neuralink розробила пристрій, який здатний імплантувати ультратонкі нитки в мозок. Вони приєднуються до спеціально чипа, електроди якого можуть зчитувати інформацію з нейронів у мозку.
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Імплантати для зчитування мозкових сигналів — це технологія, яка існує десятиліттями. Але інновація Neuralink полягає в тому, що імплантати зробили бездротовими та збільшили кількість імплантованих електродів.
Компанія сподівається, що її винахід стане рішенням у разі невиліковних станів, таких як параліч і сліпота.
За матеріалами:
Forbes.ua
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