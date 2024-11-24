Neuralink проведе перші міжнародні випробування імплантатів у Канаді — Finance.ua
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Neuralink проведе перші міжнародні випробування імплантатів у Канаді

Технології&Авто
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Neuralink проведе перші міжнародні випробування імплантатів у Канаді
Neuralink проведе перші міжнародні випробування імплантатів у Канаді
Перші клінічні випробування Neuralink за межами США відбудуться в Канаді. Neuralink отримала дозвіл від Міністерства охорони здоров’я країни на випробування технології на людях.
Про це пише Engadget.
Компанія вперше відкрила свій канадський реєстр пацієнтів у березні 2024 року, але зараз вона активно шукає потенційних учасників.
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У рамках дослідження Can-Prime добровольцю вмонтують імплантат в мозок, щоб він міг інтерпретувати його нейронну активність.
Імплантат дозволить керувати комп’ютером або смартфоном за допомогою мозку без використання дротів або будь-яких фізичних рухів.
В компанії заявляють, що дослідження має на меті «оцінити безпеку імплантату і хірургічного робота, а також оцінити його функціональність для людини з тетраплегією (параліч усіх чотирьох кінцівок)».
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Досвід, отриманий під час випробувань, може допомогти компанії знайти безпечніші способи розміщення імплантату в мозку, а також розширити можливості технології.
Neuralink проведе перші міжнародні випробування імплантатів у Канаді
Перший пацієнт Neuralink (на фото вище) отримав свій імплантат на початку цього року.
У нього виникли деякі проблеми, коли нитки імплантату відійшли від його мозку, хоча зараз він почувається добре.
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Нещодавно він заявив, що кине собі виклик і буде використовувати Neuralink протягом 72 годин, щоб продемонструвати, на що здатна ця технологія.
Зараз Neuralink шукає пацієнтів, які «мають обмежену або взагалі не мають можливості використовувати обидві руки через травму шийного відділу спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз» для своїх випробувань в Канаді.
За матеріалами:
mezha.media
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