Сем Альтман розповів, скільки енергії споживає ваш запит до ChatGPT — Finance.ua

Сем Альтман розповів, скільки енергії споживає ваш запит до ChatGPT Сьогодні 01:44 — Енергетика

Сем Альтман розповів, скільки енергії споживає ваш запит до ChatGPT

Сем Альтман, CEO OpenAI, у своєму блозі поділився деталями щодо енергоспоживання ChatGPT. За його словами, один середньостатистичний запит до чат-бота потребує близько 0,34 ват-години — цього достатньо, щоб високоефективна лампочка працювала кілька хвилин. Альтман також зазначив, що при кожному запиті витрачається приблизно 0,000085 галона води — це близько однієї п’ятнадцятої чайної ложки.

Про це пише Business Insider.

Він також поділився своїми прогнозами щодо майбутнього розвитку енергоспоживання у сфері штучного інтелекту. Зокрема, Альтман очікує, що вже у 2030-х роках енергія стане «надзвичайно надлишковою», а вартість інтелектуальних обчислень буде поступово наближатися до вартості електроенергії завдяки автоматизації центрів обробки даних.

Читайте також ChatGPT обслуговує 5% населення світу щотижня

Попри поширену думку про значне енергоспоживання ШІ, середній запит до ChatGPT наразі потребує відносно мало ресурсів. Водночас технологічні компанії вже готуються до зростання обсягів обчислень та шукають нові джерела енергії. Наприклад, Microsoft уклала угоду на 20 років із Constellation Energy щодо реактивації атомної електростанції на острові Трі-Майл-Айленд. Google співпрацює з Kairos Power для будівництва трьох невеликих ядерних реакторів, які мають запрацювати до 2035 року.

Сундар Пічаї, CEO Google, додав , що компанія прагне досягти нульового рівня викидів до 2030 року, зокрема використовуючи сонячну та ядерну енергетику для живлення центрів обробки даних.

За оцінками Альтмана, вартість роботи ШІ продовжить стрімко знижуватись. Як приклад, він навів порівняння: між запуском GPT-4 на початку 2023 року та виходом GPT-4o в середині 2024 року ціна за токен зменшилась у 150 разів.

Альтман порівняв це з «новою версією закону Мура», де вартість знижується не вдвічі кожні 18 місяців, а у десять разів щороку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.