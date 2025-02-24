ChatGPT обслуговує 5% населення світу щотижня — Finance.ua

ChatGPT обслуговує 5% населення світу щотижня Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

ChatGPT обслуговує 5% населення світу щотижня

Кількість активних користувачів ChatGPT перевищила 400 мільйонів щотижневих користувачів.

«Нам дуже пощастило, що ми обслуговуємо 5 відсотків світу щотижня», — сказав головний операційний директор OpenAI Бред Лайткэп в ефірі X про нову статистику аудиторії.

Ця цифра вдвічі перевищує щотижневу кількість активних користувачів, про яку компанія повідомляла в серпні 2024 року, і вдвічі більше, ніж у листопаді 2023 року.

Останній рубіж для ШІ-асистента настав після величезного скандалу навколо нової конкуруючої платформи DeepSeek на початку року, який підняв питання про те, чи не збирається нинішній урожай провідних інструментів ШІ бути скинутим з трону.

OpenAI знаходиться на порозі спрощення своїх пропозицій ChatGPT, щоб користувачам не потрібно було вибирати, яка модель міркувань буде відповідати на введення, і незабаром зробить свої моделі GPT-4.5 і GPT-5 доступними в чаті і клієнтах API. З GPT-5, доступною для безкоштовних користувачів OpenAI, ChatGPT, здається, готовий продовжувати розширювати свою аудиторію в найближчі місяці.

Speka За матеріалами:

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