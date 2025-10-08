OpenAI і AMD уклали угоду на постачання АІ-чіпів: це принесе «червоним» мільярди доларів Сьогодні 04:00 — Фондовий ринок

OpenAI і AMD уклали масштабну угоду про створення центрів обробки даних для штучного інтелекту, які працюватимуть на нових чіпах Advanced Micro Devices.

Як повідомляє Bloomberg, OpenAI закупить у AMD обчислювальні процесори загальною потужністю 6 гігават.

Перші поставки почнуться в другій половині 2026 року і включатимуть новітні прискорювачі MI450. При цьому OpenAI планує купувати чипи як безпосередньо, так і через хмарних партнерів.

Скільки заробить AMD

Глава AMD Ліза Су заявила, що співпраця принесе компанії десятки мільярдів доларів виручки протягом найближчих п’яти років. Аналітики називають цю угоду ключовим кроком для AMD — тепер вона вперше безпосередньо конкурує з NVIDIA за найбільших клієнтів на ринку інфраструктури для штучного інтелекту.

Нагадаємо, зовсім недавно OpenAI уклала схожу угоду з NVIDIA. Найбільший виробник відеокарт побудує для творців ChatGPT дата-центри на 100 мільярдів доларів.

