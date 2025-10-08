0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI і AMD уклали угоду на постачання АІ-чіпів: це принесе «червоним» мільярди доларів

Фондовий ринок
13
OpenAI і AMD уклали угоду на постачання АІ-чіпів: це принесе «червоним» мільярди доларів
OpenAI і AMD уклали угоду на постачання АІ-чіпів: це принесе «червоним» мільярди доларів
OpenAI і AMD уклали масштабну угоду про створення центрів обробки даних для штучного інтелекту, які працюватимуть на нових чіпах Advanced Micro Devices.
Як повідомляє Bloomberg, OpenAI закупить у AMD обчислювальні процесори загальною потужністю 6 гігават.
Перші поставки почнуться в другій половині 2026 року і включатимуть новітні прискорювачі MI450. При цьому OpenAI планує купувати чипи як безпосередньо, так і через хмарних партнерів.

Скільки заробить AMD

Глава AMD Ліза Су заявила, що співпраця принесе компанії десятки мільярдів доларів виручки протягом найближчих п’яти років. Аналітики називають цю угоду ключовим кроком для AMD — тепер вона вперше безпосередньо конкурує з NVIDIA за найбільших клієнтів на ринку інфраструктури для штучного інтелекту.
Нагадаємо, зовсім недавно OpenAI уклала схожу угоду з NVIDIA. Найбільший виробник відеокарт побудує для творців ChatGPT дата-центри на 100 мільярдів доларів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems