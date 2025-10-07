Підсумки приватизації: сума переможних ставок становить 120,49 млн грн

0 800 307 555
Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 12 успішних аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 120,49 млн гривень.
Про це пише Фонд Держмайна України.
Конкуренція на аукціонах зумовила зростання ціни відбулося у 2,32 раза.
Загалом у торгах змагалися 33 учасники, що в середньому становить 2,75 охочих на один лот.

Найдорожчий об’єкт

Минулого тижня найдорожчим став Дитячий оздоровчий центр «Юний судноремонтник» в місті Одеса.
Ціна зросла зі стартових — 14,2 млн гривень до фінальних — 70 млн гривень.
Також попитом серед інвесторів користувався ЄМК ДП «Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування» в місті Одеса — фінальна ціна склала 33,5 млн гривень. І ще один позитивний результат продажу — ЄМК ДП «Південний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства» в місті Миколаїв, ціна зросла зі стартових — 379,9 тис. гривень до фінальних — 8 млн гривень.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій такі об’єкти приватизації: Державний пакет акцій розміром 26% СК ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ЄМК ДП «Славутський комбінат «Будфарфор», Державний пакет акцій розміром 50 відсотків +1 акція СК ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» та інші.
Також в інвестиційному меню ФДМУ є пропозиції для малого та середнього бізнесу, зокрема нежитлові та адміністративні приміщення, гаражі, ветлікарні, об’єкти незавершеного будівництва тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
