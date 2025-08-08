Більшість підприємств ФДМУ збиткові — Гетманцев Сьогодні 09:14

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував звіт Рахункової палати щодо роботи Фонду державного майна України за 2024 рік.

За словами Гетманцева, єдине позитивне у звіті — це надходження від приватизації. План було перевиконано на 247%, і бюджет отримав майже 10 млрд грн.

«Та на цьому гарні новини щодо управління державним майном у Звіті завершуються», — написав нардеп.

За його словами, майже 70% державних підприємств увійшли в 2025 рік без затверджених фінансових планів. Це унеможливлює прогнозування надходжень і оцінку ефективності їхньої роботи.

Крім того, лише 7% підприємств, де державна частка перевищує 50%, перерахували дивіденди. До бюджету надійшло лише 182 млн грн.

За минулий рік на підприємствах, підпорядкованих ФДМУ, заборгованість із зарплати зросла ще на 14% і становить 685,5 млн грн.

Майже на третину знизилася середня орендна ставка на державне майно. Борг орендарів перед бюджетом становить 409,3 млн грн, з них майже 15% вважаються безнадійними.

Більшість підприємств, які перебувають в управлінні Фонду, задекларували збитки. Загальна сума складає 6,45 млрд грн.

«Так продовжуватися не може. У нас точно немає „зайвого“ ресурсу, щоб держава далі тягнула на собі всі ці збиткові або взагалі „фантомні“ підприємства. Управління повинне бути ефективним, мають бути чіткі KPI, контроль і відповідальність за їх невиконання. Якщо немає можливості це забезпечити — потрібно шукати нового власника, так держава замість збитків отримає кошти з приватизації. Якщо ж ситуація з неліквідністю катастрофічна, то треба з’ясовувати, хто був причетним до доведення підприємства до такого стану», — наголосив Гетманцев.

рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі суб’єктів господарювання або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

