На Запорізькій АЕС триває блекаут: в «Енергоатомі» заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію

На Запорізькій АЕСується блекаут: в «Енергоатомі» заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію

Другий день поспіль окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.

Як повідомили в «Енергоатомі», це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

За інформацією НЕК «Укренерго», на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.

