Ціна на нафту відскочила від семитижневого максимуму: які прогнози

25 вересня ціни на нафту дещо знизилися у четвер, відступивши від семитижневого максимуму попередньої сесії, оскільки деякі інвестори зафіксували прибутки після того, як акції США закрилися нижче, а також в очікуванні зниження зимового попиту, а також повернення курдських поставок, пише reuters

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 49 центів, або 0,7%, до 68,82 долара за барель о 08:25 за Гринвічем, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 54 центи, або 0,8%, до 64,45 долара за барель.

Обидва індекси зросли на 2,5% у середу, досягнувши найвищого рівня з 1 серпня, що було зумовлено несподіваним падінням тижневих запасів сирої нафти в США та побоюваннями, що атаки України на енергетичну інфраструктуру росії можуть порушити постачання.

«У нас загалом ринок, що не схильний до ризиків», — сказав Джованні Стауново, аналітик сировинних товарів UBS.

Він додав, що два дні поспіль падіння американських акцій чинять тиск на ціни на нафту.

Ведмежі очікування щодо фундаментальних показників поставок, враховуючи очікування подальшого збільшення обсягів нафти з Іраку та Курдистану, також посилилися.

«Повернення курдських поставок посилює побоювання щодо надлишку пропозиції, що призводить до зниження цін, які коливаються поблизу семитижневого максимуму», — сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Очікується, що потік нафти з Іракського Курдистану відновиться через кілька днів після того, як вісім нафтових компаній у середу уклали угоду з федеральним урядом Іраку та курдським регіональним урядом про відновлення експорту.

Хоча деякі ринкові побоювання щодо перебоїв у постачанні з росії залишаються, Haitong Securities у звіті зазначила, що ще одним фактором стійкості нафти є відсутність значного тиску на зниження з боку фундаментальних показників попиту та пропозиції в останні тижні.

Оскільки сезон пікового попиту поступово завершується, ціни ще не відображають очікувань щодо зростаючого тиску надлишку пропозиції, додається у повідомленні.

