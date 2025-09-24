ЄС до 2027 року повністю відмовиться від російського палива — фон дер Ляєн Сьогодні 15:28 — Енергетика

ЄС до 2027 року повністю відмовиться від російського палива — фон дер Ляєн

Європа планує остаточно відмовитися від російського палива до 2027 року.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми обговорили агресивну війну росії проти України. Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи росії від викопного палива. Саме це робить Європа з нашим 19-м пакетом санкцій . До 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом», — написала вона в соцмережі Х.

Good discussion with @POTUS on the margins of UNGA.



I thanked him for his commitment to alleviate the plight of Ukraine’s missing children.



Europe and the United States will work hand in hand to bring them back.



We discussed Russia’s war of aggression against Ukraine. We… pic.twitter.com/D9bVYQfNBT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025

За її словами, у найближчій перспективі Євросоюз заборонить імпорт російського зрідженого природного газу та посилить обмеження для нафтотрейдерів і нафтопереробних заводів у третіх країнах.

Президентка ЄК подякувала Трампу за підтримку України, зокрема у питаннях повернення зниклих безвісти дітей. Вона наголосила, що Європа та США працюватимуть разом у цьому напрямку.

«Ми також звернули увагу на провокації кремля, включаючи регулярні вторгнення в європейський повітряний простір. Це явні спроби перевірити нашу відповідь. Тож Європа прискорює свої оборонні зусилля, щоб зміцнити свій східний фланг. Вона повинна виступати щитом як для Європи, так і для НАТО», — зазначила Ляєн.

Читайте також В Єврокомісії обіцяють вдарити по викопному паливу з рф

Президент США Дональд Трамп під час виступу на церемонії відкриття сесії високого рівня Генасамблеї ООН заявив , що Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує росія проти України, дорікнувши також окремим країнам НАТО за те, що вони досі купують російські енергоносії. Також він заявив, що Вашингтон готовий ввести «потужні мита» щодо росії, якщо та не завершить війну проти України. Однак для їх ефективності аналогічні дії має зробити і Європа.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив , що Будапешт не відмовиться від російських енергоносіїв, незважаючи на вимогу Білого дому до союзників у НАТО припинити закупівлю російської нафти. Європейські лідери намагалися переконати Угорщину та Словаччину відмовитися від російської нафти, проте їхні заклики були проігноровані.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.