Вісім країн Євросоюзу досі імпортують російський газ — речниця ЄК

Вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах.

Про це заявила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анни-Кайси Ітконен.

«За останньою інформацією, яку ми маємо, але з застереженням, що ми, очевидно, не знаємо, куди цей газ потрапляє, оскільки офіційної інформації про це немає. Ми знаємо, де газ надходить до системи ЄС, але не знаємо, де він залишається і де в кінцевому підсумку споживається. Тож це важливе застереження», — сказала вона.

За словами речниці, імпортують російський скраплений газ Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія, а трубопровідний газ з Туреччини — Греція, Словаччина, Угорщина.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій проти росії. Нові санкції запроваджені проти енергетики, банків та криптовалюти. Першим напрямом обмежень стане енергетика. ЄС планує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ). Під санкції також потраплять 118 додаткових суден «тіньового флоту». Загалом під обмеженнями перебуватимуть понад 560 суден.

З 2021 по 2024 рік імпорт палива з росії до Європи скоротився на 80%. Попри це, режим володимира путіна продовжує отримувати від ЄС прибуток: у 2024 році вони витратили 22 мільярди євро на закупівлю нафти та природного газу з рф, що перевищує всю допомогу Україні. Проте, як стверджує Енергетичний форум у своєму останньому аналізі, повна незалежність від російського постачання все ж таки можлива.

