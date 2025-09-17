Україна вже закачала у сховища більше газу, ніж на ті самі дати 2024 року Сьогодні 14:23 — Енергетика

Україна вже закачала у сховища більше газу, ніж на ті самі дати 2024 року

Запаси природного газу в українських підземних сховищах 14 вересня вперше з початку 2025 року перевищили минулорічні значення, досягнувши 12,055 млрд кубометрів, пише НВ.

Читайте також Сховища газу у ЄС заповнені рекордно низько за останні 3,5 роки

На ту саму дату у 2024 році у сховищах було 12,05 млрд кубометрів, тобто на 0,05% або майже 5 млн кубометрів менше газу, свідчать дані ExPro . Очікується, що у наступні дні розрив буде збільшуватися.

На початку сезону закачування (17 квітня 2025 року) в українських ПСГ зберігалося майже 5,41 млрд кубометрів природного газу, на 35% або 2,95 млрд кубометрів менше, ніж 17 квітня 2024 року. Впродовж сезону закачування Україні вдалося повністю скоротити цей розрив, передусім за рахунок збільшеного імпорту.

З початку сезону закачування до українських ПСГ закачано майже 6,68 млрд кубометрів газу, в 1,67 разів більше, ніж у 2024 році. Отже до сховищ впродовж 2025 року закачано більше газу, ніж зберігалося в ПСГ на кінець опалювального сезону.

Зокрема, у вересні 2025 року Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 млн кубометрів природного газу, в 2,3 рази більше, ніж у вересні 2024 року. Близько половини обсягів закачування складає імпортний ресурс. Середньодобовий обсяг імпорту — 23,6 млн кубометрів, який майже весь забезпечує НАК Нафтогаз України

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.