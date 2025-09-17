0 800 307 555
Сховища газу у ЄС заповнені рекордно низько за останні 3,5 роки

Енергетика
Заповненість євросоюзівських підземних сховищ газу на 13−14 вересня досягла 80% (86 млрд куб м природного газу). Це найнижчий показник заповнення сховищ у ЄС з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, однак цьогорічні запаси вищі, ніж у 2021.
Про це повідомляє ExPro з посиланням на дані GIE.
Серед країн із найбільшими обсягами газу у сховищах — Німеччина (17,2 млрд куб м, 75,1%), Італія (16,8 млрд куб м, 90,1%) та Франція (10,4 млрд куб м, 89,9%).
Також високий рівень заповнення зафіксований у Польщі (3,2 млрд куб м, 95,6%) та Португалії (0,32 млрд куб м, 99%).
З урахуванням середніх темпів закачування останніх трьох років, до кінця жовтня ЄС може заповнити сховища на рівні близько 87%, за даними IEA, що буде приблизно на 6% нижче середнього за 3 роки.
«Це може стимулювати активніший імпорт LNG узимку, особливо у разі холодніших температур», — йдеться в повідомленні ExPro.
За матеріалами:
Економічна Правда
