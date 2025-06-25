ЄС пом’якшив правила заповнення газових сховищ — Finance.ua

ЄС пом’якшив правила заповнення газових сховищ Сьогодні 11:35 — Енергетика

ЄС пом’якшив правила заповнення газових сховищ

Країни Європейського Союзу досягли угоди з Європейським парламентом щодо послаблення правил про заповнення газових сховищ. Таке рішення ухвалили, щоб уникнути штучного підвищення цін на енергоносії.

Про це повідомила Єврокомісія, передає Reuters.

Нове рішення дозволяє країнам-членам досягати обов’язкового рівня заповнення газових сховищ у 90% у будь-який момент з 1 жовтня до 1 грудня, а не обов’язково до 1 листопада, як це було раніше. Після досягнення цього рівня не буде потреби підтримувати його до грудня.

Також держави ЄС матимуть можливість відхилитися від планки у 90% на 10% у разі нестабільної ситуації на ринку.

Reuters нагадує, що правила щодо зберігання газу були запроваджені у 2022 році на тлі різкого скорочення постачання з росії. Це сталося після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Ці заходи мали гарантувати країнам ЄС наявність енергетичних резервів на зиму, але жорсткі вимоги до заповнення сховищ спровокували зростання цін, бо ринок знав про обов’язкові закупівлі.

«Європейський Союз потребує стабільного постачання енергії за прийнятними цінами», — наголосив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен.

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Він додав, що в умовах нинішньої геополітичної ситуації це рішення демонструє рішучість ЄС захищати громадян і бізнес від перебоїв у постачанні та цінових коливань.

Нагадаємо, Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Графік припинення імпорту газу:

нові контракти на російський газ будуть заборонені з 1 січня 2026 року;

чинні короткострокові контракти припинять діяти до 17 червня 2026 року;

виняток буде діяти для поставок трубопровідного газу до країн без виходу до моря, які пов’язані з довгостроковими контрактами. Їх дозволять до кінця 2027 року;

довгострокові контракти будуть повністю припинені до кінця 2027 року.

Очікується, що відмова від російських викопних енергоносіїв сприятиме переходу на чисту енергію та підвищить конкурентоспроможність Євросоюзу.

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