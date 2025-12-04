0 800 307 555
Рада подовжила ПДВ-пільгу на імпорт електрообладнання

Енергетика
Верховна Рада подовжила пільгу на ПДВ для ввезення енергетичного обладнання для будівництва розподіленої генерації на період 2026−2028 років.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Фейсбуці.
«Проголосували ПДВ-пільгу на імпорт енергетичного обладнання на 2026−2028 роки. Це стосується обладнання для вітроелектростанцій, сонячних електростанцій, установок зберігання енергії, газопоршневої та газотурбінної генерації», — написав депутат.
Він зазначив, що це сприятиме більшим інвестиціям в енергетичний сектор та швидшому відновленню та розвитку енергосистеми.
Герус також додав, що відповідна правка була подана у законопроєкт № 14097, який у середу був проголосований у другому читанні.
Нагадаємо, у липні 2024 року Верховна Рада звільнила від сплати податкових та митних зборів імпорт обладнання для енергетики. Йдеться про ввезення електрогенераторного обладнання; обладнання для вітро- та сонячної генерації; акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності).
Укрінформ
