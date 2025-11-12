Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2300 МВт Сьогодні 05:05 — Енергетика

Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2300 МВт

НЕК «Укренерго» узгодила з європейським системним оператором збільшення імпорту електроенергії. З грудня його обсяг сягне 2300 МВт.

Про це повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко під час брифінгу.

За словами Зайченка, промислові споживачі зможуть користуватися механізмом спрямованого імпорту. Якщо вони покриватимуть щонайменше 60% свого споживання за рахунок імпортованої електроенергії, то не підпадатимуть під графіки обмеження потужності.

Керівник «Укренерго» зазначив, що захисні заходи на енергооб’єктах показали високу ефективність. Завдяки цьому вдалося зберегти в роботі найбільш дороге обладнання енергосистеми.

Нині максимальний обсяг імпорту електроенергії становить 2100 МВт, однак через внутрішні обмеження цей потенціал використовується не повністю. У грудні доступна величина зросте до 2300 МВт.

«Досягнуто домовленості з європейським системним оператором про збільшення імпорту. Це дасть змогу гарантувати, що ми зможемо отримати необхідну допомогу для енергосистеми у будь-який момент», — підсумував Зайченко.

