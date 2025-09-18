Для опалювального сезону Україні потрібно ще до 1 млрд доларів на газ — Reuters Сьогодні 14:33 — Енергетика

Україна накопичила газові запаси, достатні для покриття 80−90% потреб у зимовий період. Для проходження опалювального сезону країні знадобиться ще до 1 млрд доларів на додаткове паливо.

Про це повідомляє Reuters із посилання на представників енергетичної галузі та аналітиків.

За словами Юрія Бойка, члена наглядової ради державного оператора «Укренерго», у сховищах наразі зберігається близько 11 млрд кубометрів газу, що становить понад 80% від урядової цілі у 13,2 млрд кубометрів. Водночас консалтингова компанія ExPro оцінює запаси у 12 млрд кубометрів, або 90% від плану.

Фахівці зазначають, що решта 1−2 млрд кубометрів мають надійти з внутрішнього видобутку або бути імпортованими з європейських країн. Це обійдеться від 500 млн до 1 млрд доларів за нинішніми цінами, підрахував Reuters.

Посадовці попереджають, що подальші удари по виробничих об’єктах чи сховищах можуть змусити переглянути цільові показники. Минулої зими відключення електроенергії в окремих регіонах тривали до 18 годин на добу.

«Якщо інфраструктура газу буде пошкоджена, доведеться шукати дорогі ресурси, щоб покрити дефіцит», — зазначив Бойко.

Минулого року Україна закачала у сховища 12,8 млрд кубометрів газу, проте цього виявилося замало через російські атаки, нагадав колишній керівник газотранспортної системи Сергій Макогон. За його словами, це поставило країну на межу газового дефіциту. Він оцінює потребу в імпорті цієї зими у 1−1,5 млрд кубометрів, що коштуватиме до 900 млн доларів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що взимку минулого року російські атаки скоротили видобуток газу в Україні на близько 0,5 млрд кубометрів. Він вважає, що для стабільного проходження сезону варто накопичити не менше 14 млрд кубометрів газу.

До війни Україна видобувала близько 55 млн кубометрів газу на добу, або до 20 млрд кубометрів на рік. Поточні показники видобутку засекречені.

Основні обсяги імпорту надходять з Угорщини, але зростають і поставки через Польщу. Наявні інтерконектори дозволяють щодня імпортувати понад 60 млн кубометрів газу, що перевищує добові потреби у разі гострого дефіциту. Польща планує подвоїти пропускну спроможність свого газового з’єднання з Україною до 4 млрд кубометрів на рік на початку 2026 року.

Україна також готується імпортувати зріджений природний газ (LNG) зі США через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.

Колишній голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв наголосив, що імпорт стає безпечнішим варіантом, ніж накопичення газу у сховищах, з огляду на обстріли виробничих та зберігальних потужностей.

