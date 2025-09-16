0 800 307 555
Україна з 1 жовтня обмежить імпорт індійського пального

Імпорт дизельного пального (ДП) з Індії в Україну буде обмежено — усі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.
Про це повідомило видання Enkorr.
«Відповідну вимогу СБУ спрямувало на адресу Енергетичної митниці 15 вересня. За інформацією Enkorr, обмеження набудуть чинності з 1 жовтня», — зазначило видання.
Пояснюється, що санкції діятимуть за аналогією з тими, які у вересні 2023 року були накладені на дизпальне з Туреччини. Тоді рішенням РНБО низку турецьких портів, які приймали суттєві обсяги російського ДП, внесли до переліку ризикованих, а всі партії, що надходили з них, стали підлягати додатковому вивченню, зокрема лабораторному.
Згідно з даними консалтингової групи «А-95», з вересня 2023 року з підсанкційних турецьких портів Marmara і Turpas в Україну було імпортовано 65,8 тис. тонн дизпального, 71% обсягу яких було завезено з квітня цього року. До того середньомісячний імпорт із зазначених портів становив близько 47,2 тис. тонн.
У консалтинговій групі «А-95» вважають, що запровадження додаткових перевірок індійського дизпального не призведе до дестабілізації постачання ДП на український ринок.
Як зазначили аналітики групи, трейдери мають достатньо альтернативних каналів імпорту. Водночас вони допускають незначне підвищення закупівельних цін на ДП — на $5−7 за тонну, або 20−30 коп./л.
У серпні 2025 року в Україну було імпортовано 119 тис. тонн індійського ДП, що становило 18% всього обсягу імпорту.
За матеріалами:
Finance.ua
