Скільки коштує бензин та дизельне пальне в Україні, США та ЄС — Finance.ua

Для водіїв поїздки на заправку часто перетворюються на неприємний сюрприз — ціни на бензин і дизель невпинно повзуть угору. Світові ринки лихоманить: війни, політична напруженість і нові мита б’ють по вартості пального, а надійність постачань нафти опиняється під загрозою. Розповідаємо, що відбувається з цінами на пальне в Україні та скільки платять за нього в інших країнах.

Що відбувається з цінами на бензин в Україні

Національний банк України переглянув прогноз динаміки цін на паливо, очікуючи більш значне зростання, ніж раніше передбачалося. У квітневому прогнозі йшлося про підвищення на 1,2% до кінця 2025 року, проте зараз показник збільшено до 4%.
Навесні 2025 року темпи подорожчання бензину в Україні помітно сповільнилися: у березні річне зростання досягало 9,9%, тоді як у травні знизилося до 1,2%.
Стримуючими факторами стали зниження світових цін на нафту, надлишок дизельного пального та автогазу всередині країни, а також висока конкуренція на ринку бензину.
Уже в червні ціни на бензин знову пішли вгору. Річні темпи зростання прискорилися до 3,1% на тлі подорожчання бензину і дизпалива, а основними причинами стали нестабільність світового нафтового ринку та ослаблення гривні щодо євро.

Якими будуть ціни на бензин

  • До кінця 2025 року очікується помірне підвищення цін, чому сприятиме зниження волатильності на глобальному ринку нафти.
  • Згідно з прогнозом НБУ, до кінця 2026 року зростання цін на паливо складе близько 8,0% (раніше очікувалося 4,4%), а до кінця 2027 року — 6,9% замість раніше прогнозованих 5,0%.
  • Як зазначають у регуляторі, у 2026−2027 роках зростання цін буде ще більш відчутним: починаючи з 2026 року зростання цін прискориться через збільшення акцизного навантаження, що призведе до додаткових витрат для споживачів.

Скільки коштує пальне в Україні, ЄС та США

Для порівняльного аналізу були обрані середньооктанові бензини: український та європейський «Євро-95» та його американський аналог Mid-Grade, а також дизельне пальне.
Дані щодо вартості пального в Україні журналісти взяли з Auto.Ria, ціни на АЗС країн Європи ми дивились на Cargopedia, а у США — на Tolls EU.
Порівняння ціни за 1 літр бензину в Україні, ЄС та США:
  • Україна — 58,80 гривні (1,42 долара)
  • Франція — 1,68 євро (1,96 долара)
  • Німеччина — 1,65 євро (1,93 долара)
  • Польща — 1,38 євро (1,61 долара)
  • США — 0,87 долара.
Порівняння ціни за 1 літр дизельного пального в Україні, ЄС та США:
  • Україна — 55,75 грн (1,35 долара);
  • Франція — 1,61 євро (1,88 долара);
  • Німеччина — 1,57 євро (1,83 долара);
  • Польща — 1,41 євро (1,65 долара);
  • США — 1,05 долара.
