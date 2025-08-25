Скільки коштує бензин та дизельне пальне в Україні, США та ЄС — Finance.ua

Скільки коштує бензин та дизельне пальне в Україні, США та ЄС Сьогодні 19:02 — Світ

Скільки коштує бензин та дизельне пальне в Україні, США та ЄС

Для водіїв поїздки на заправку часто перетворюються на неприємний сюрприз — ціни на бензин і дизель невпинно повзуть угору. Світові ринки лихоманить: війни, політична напруженість і нові мита б’ють по вартості пального, а надійність постачань нафти опиняється під загрозою. Розповідаємо, що відбувається з цінами на пальне в Україні та скільки платять за нього в інших країнах.

Що відбувається з цінами на бензин в Україні

Національний банк України переглянув прогноз динаміки цін на паливо, очікуючи більш значне зростання, ніж раніше передбачалося. У квітневому прогнозі йшлося про підвищення на 1,2% до кінця 2025 року, проте зараз показник збільшено до 4%.

Навесні 2025 року темпи подорожчання бензину в Україні помітно сповільнилися: у березні річне зростання досягало 9,9%, тоді як у травні знизилося до 1,2%.

Стримуючими факторами стали зниження світових цін на нафту, надлишок дизельного пального та автогазу всередині країни, а також висока конкуренція на ринку бензину.

Уже в червні ціни на бензин знову пішли вгору. Річні темпи зростання прискорилися до 3,1% на тлі подорожчання бензину і дизпалива, а основними причинами стали нестабільність світового нафтового ринку та ослаблення гривні щодо євро.

Якими будуть ціни на бензин

До кінця 2025 року очікується помірне підвищення цін, чому сприятиме зниження волатильності на глобальному ринку нафти.

Згідно з прогнозом НБУ, до кінця 2026 року зростання цін на паливо складе близько 8,0% (раніше очікувалося 4,4%), а до кінця 2027 року — 6,9% замість раніше прогнозованих 5,0%.

Як зазначають у регуляторі, у 2026−2027 роках зростання цін буде ще більш відчутним: починаючи з 2026 року зростання цін прискориться через збільшення акцизного навантаження, що призведе до додаткових витрат для споживачів.

Скільки коштує пальне в Україні, ЄС та США

Для порівняльного аналізу були обрані середньооктанові бензини: український та європейський «Євро-95» та його американський аналог Mid-Grade, а також дизельне пальне.

Дані щодо вартості пального в Україні журналісти взяли з Auto.Ria , ціни на АЗС країн Європи ми дивились на Cargopedia , а у США — на Tolls EU

Порівняння ціни за 1 літр бензину в Україні, ЄС та США:

Україна — 58,80 гривні (1,42 долара)

Франція — 1,68 євро (1,96 долара)

Німеччина — 1,65 євро (1,93 долара)

Польща — 1,38 євро (1,61 долара)

США — 0,87 долара.

Порівняння ціни за 1 літр дизельного пального в Україні, ЄС та США:

Україна — 55,75 грн (1,35 долара);

Франція — 1,61 євро (1,88 долара);

Німеччина — 1,57 євро (1,83 долара);

Польща — 1,41 євро (1,65 долара);

США — 1,05 долара.

