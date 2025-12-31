0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українським біженцям продовжили безкоштовні медичні послуги у Грузії

Світ
11
Українським біженцям продовжили безкоштовні медичні послуги у Грузії
Українським біженцям продовжили безкоштовні медичні послуги у Грузії
Уряд Грузії продовжив до 1 квітня 2026 року безкоштовне користування низкою медичних послуг для українських біженців.
Про це пише сайт «Новини-Грузія».
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підписав розпорядження, яке дозволяє надавати українським біженця низку безкоштовних медичних послуг до 1 квітня 2026 року.
Зокрема, для українців доступні наступні послуги:
  • імунізація,
  • лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу,
  • допомога матері та дитині,
  • психіатрична підтримка,
  • лікування діабету,
  • діаліз,
  • допомога при рідкісних захворюваннях і при необхідності постійного замісного лікування.
Такі ж послуги державне страхування покриває громадянам Грузії.
Право на пільги мають українці, які постійно проживають у Грузії. Цей статус зберігається лише при короткострокових поїздках (строком до трьох днів).
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems