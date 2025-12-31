Українським біженцям продовжили безкоштовні медичні послуги у Грузії
Уряд Грузії продовжив до 1 квітня 2026 року безкоштовне користування низкою медичних послуг для українських біженців.
Про це пише сайт «Новини-Грузія».
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підписав розпорядження, яке дозволяє надавати українським біженця низку безкоштовних медичних послуг до 1 квітня 2026 року.
Зокрема, для українців доступні наступні послуги:
- імунізація,
- лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу,
- допомога матері та дитині,
- психіатрична підтримка,
- лікування діабету,
- діаліз,
- допомога при рідкісних захворюваннях і при необхідності постійного замісного лікування.
Такі ж послуги державне страхування покриває громадянам Грузії.
Право на пільги мають українці, які постійно проживають у Грузії. Цей статус зберігається лише при короткострокових поїздках (строком до трьох днів).
Поділитися новиною
Також за темою
Українським біженцям продовжили безкоштовні медичні послуги у Грузії
ТОП-7 місць у світі, які будуть «найгарячішими» для туристів у 2026 році (фото)
В Грузії водіїв штрафуватимуть за надмірний шум
ТОП-10 мільярдерів світу із найбільшими прибутками у 2025 році
13 найкращих європейських напрямків для зимової подорожі
Найкраще місто Європи для зустрічі Нового року