Українським біженцям продовжили безкоштовні медичні послуги у Грузії

Уряд Грузії продовжив до 1 квітня 2026 року безкоштовне користування низкою медичних послуг для українських біженців.

Про це пише сайт «Новини-Грузія».

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підписав розпорядження, яке дозволяє надавати українським біженця низку безкоштовних медичних послуг до 1 квітня 2026 року.

Зокрема, для українців доступні наступні послуги:

імунізація,

лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу,

допомога матері та дитині,

психіатрична підтримка,

лікування діабету,

діаліз,

допомога при рідкісних захворюваннях і при необхідності постійного замісного лікування.

Такі ж послуги державне страхування покриває громадянам Грузії.

Право на пільги мають українці, які постійно проживають у Грузії. Цей статус зберігається лише при короткострокових поїздках (строком до трьох днів).

