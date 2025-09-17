США ввели санкції проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану продавати нафту Сьогодні 10:14 — Енергетика

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти понад десяти фізичних та юридичних осіб в Ірані, Гонконзі та ОАЕ, які допомагають Тегерану отримувати прибутки від продажу нафти в обхід міжнародного ембарго.

«Сьогодні OFAC вносить до списку санкцій двох фінансових посередників в Ірані та понад десяток фізичних і юридичних осіб, які базуються в Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), за їхню роль у координації переказів коштів, зокрема від продажу іранської нафти, що приносить користь силам „Кудс“ та Міністерству оборони та логістики збройних сил Ірану (MODAFL)», — зауважили в американському відомстві.

При цьому підкреслюється, що подібні мережі «тіньового банкінгу» зловживають міжнародною фінансовою системою та допомагають Ірану уникати санкцій шляхом відмивання грошей через закордонні підставні компанії та криптовалюту.

Іранський режим, своєю чергою, використовує ці доходи для підтримки терористичних проксі-угруповань та розробки передових систем озброєння. Це також дозволяє Ірану виробляти балістичні ракети та БПЛА, які загрожують безпеці збройних сил США та союзників.

